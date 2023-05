P1: Le dernier ticket pour le tour final s’est joué en deux sets gagnants

Quatre buts signés Boutgmi

Pour décrocher un test-match contre Arquet, les Loyersois devaient prendre la mesure de Mosans en lutte pour le tour final et espérer un revers du leader à Flavion. Seule la première condition a été remplie.

Privés de Lamour, blessé, de Richir, suspendu, et de Rushidi, absent, les visités trouvaient rapidement la faille, via Boutgmi, esseulé au point de penalty. Orphelins de leur coach Maxime Laloux (présent avec l’équipe B) ainsi que de Capouet, Lucca et Willot, les Dinantais ont par la suite été privés de Leyssens, sorti sur blessure (genou) et emmené à l’hôpital en ambulance. Hors de leur surface, Dinant éprouvait les pires difficultés à se montrer dangereux. Au contraire de Boutgmi, proche du doublé (25e). "On est trop loin", lançait le Mosan Guillaume Colin. Dandoy doublait la mise dans la foulée (2-0). Mathy oubliait de tuer le suspense quelques minutes plus tard. "Jouez un peu au foot ! ", encourageait le T1 mosan Bruno Parfondry. À l’assist pour Boutgmi, Mathy appliquait la consigne adverse à la perfection (3-0). Tout comme Collard (4-0).

Au cours d’une seconde période moins intense, Boutgmi donnait au score des allures de bicyclette tennistique (6-0). À noter l’excellent arbitrage de monsieur Bonanno. Loyers termine donc deuxième tandis que la Dinantaise ne participera pas au tour final.

Et quatre buts signés Vestens

Le coup d’envoi était donné par l’ex-boxeur Alex Miskirtchian, venu donner un coup de main au coach Trimboli, lors du dernier entraînement.

Dès la 8e, Kleinkenberg effaçait la défense et offrait un caviar à Vestens: 1-0. Les gars de Hamois faisaient bien circuler le ballon. À la 34e, sur un coup de pied arrêté, Vestens était à la bonne place: 2-0. Juste avant la pause, ce même joueur était encore là pour reprendre un ballon renvoyé par la défense. Et de 3.

Au repos, Spy faisait rentrer son buteur fétiche. Mais alors qu’Arnaud Defays loupait le quatrième, l’envoi de Delvigne prenait la transversale. En face, Vestens, omniprésent, profitait d’une nouvelle erreur pour accentuer la note. Avant que Kosova, à peine rentré, ne fasse 5-0. Mais le but qui allait soulever les bravos partait finalement du pied de… Blaise Fonteijne, le deuxième gardien monté au jeu à vingt minutes du terme. 6-0: la messe était dite. Entre Vestens et Fonteijne… ce sont donc tous les "jeunes" qui se mettent à marquer !

Damien Trimboli était on ne peut plus heureux: "Ce résultat va nous permettre de jouer le tour final. Au fil des mois, mon équipe a gagné en maturité et en solidarité. C’est aujourd’hui un bloc solide." Côté spirou, Eddy Broos ne se montrait pas très rassurant: "On a failli déclarer forfait ! Les joueurs ne sont plus payés depuis plusieurs mois… C’est difficile comme période, pas facile pour motiver les joueurs. Le Condrusien a pris l’ascendant psychologique avant la finale. On va essayer de remotiver tout le monde."