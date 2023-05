Leuze B 0 - Naninne B 4

Les Naninnois se devaient de l’emporter pour finaliser leur ticket pour le tour… final. Les "Mauves" parviennent à faire sauter le verrou à la 33e, via Ngamga. Thiran l’imite 5 minutes plus tard et soulage les siens. Les protégés de Marc Hager vont gérer leur avance et même l’augmenter, via des buts de Catale (contre son camp) et Closset.

Éghezée B 0 - Schaltin B 0

Les attaquants se sont montrés en panne d’efficacité: Weibel, pour les Mauves au premier acte, Princen et Baye pour les Sang et Marine, en seconde armure. Les Hesbignons devront se montrer plus concrets devant le but, au tour final.

Petit-Waret B 2 - Bonneville 1

Les "Biwacks" ont conforté leur deuxième place face à un potentiel rival pour le tour final. Duchêne a trouvé l’ouverture après 20 minutes, avant que Grenson ne double la mise. Les "Orangés" tentaient de revenir et réduisaient l’écart via Oger. Le dernier rush visiteur était bien contenu par les hommes de Nicolas Marino.

Gesves B 4 - Mazy 5

Les "Marbriers" sont venus surprendre les Cavaliers dans leur antre. Après 25 minutes, les Gembloutois menaient de deux buts, inscrits par Michaux et Dussart. Hermand réduisait l’écart, qui reprenait son essor dans la minute suivante, via Dussart. Mary rendait l’espoir aux siens avant la pause. La reprise débutait en fanfare pour les visités, avec un doublé d’Hermand On pensait les visiteurs K-O, mais Dussart se chargeait de démentir cette impression par un nouveau doublé.

Boninne B 3 - Yvoir 2

Les Namurois se détachaient en première période, sur des réalisations de Toussaint et L. Grenson. Les Mosans ne baissaient pas les bras pour autant et leur seconde période, de qualité, allait leur permettre d’égaliser grâce à Machiels et Wattlet. L’inévitable Grenson allait offrir les trois points aux siens à la 86e.

Fernelmont-Hemptinne B 7 - Taviers B 5

Festival de buts pour les deux clubs voisins. Les Coalisés sont les premiers en action, grâce à un doublé de Paradis. De Clippeleir réduit la distance à la 33e. Un nouveau doublé visité, de Paris cette fois, réalise le break avant le café. Baldini et De Clippeleir remettent la Jeunesse en piste. Malghem relance les "Rouges". Baldini répond du tac au tac. Le doublé de Calvi est décisif, avant que Paris ne fixe les chiffres.

Natoye 2 - Ohey B 0

Les champions avaient organisé une belle et longue fête, qui n’eut pas d’impact sur le score final. Condé et Camara, sur penalty, avaient débloqué le marquoir après la demi-heure. Plus de réel fait de match ensuite, hormis l’exclusion du visité Ronval à la 57e.

P4B: Les Fraisiers y sont sans jouer

Wépion B 5 – Onoz 0 (forfait)

Les "Fraisiers" ont validé leur participation au tour final sans jouer. Le Standario ne put présenter un effectif en nombre au Bienvenu.

Temploux 6 - Malonne B 2

Le dauphin malonnois a bien résisté aux champions en première période. Verstrynge a ouvert les hostilités pour les "Bleus" après 17 minutes. Fontaine, sur penalty, égalisait avant les citrons. Les Temploutois passaient la seconde au second acte et se détachaient sur des réalisations de Delpiero (2), Verstrynge et Rase. En fin de partie, Huppertz, sur penalty, atténuait l’addition.

Ham 4 - Jemeppe B 0

Le derby sambrien fut assez animé. Au marquoir d’abord, que Van Ydegem fit fonctionner à deux reprises dans les 20 premières minutes. Peu après la demi-heure, Moliterno ajouta une 3e plume au chapeau des Hannetons. Avant la rentrée aux vestiaires, Van Ydegem signa son 3e but de l’après-midi. La reprise fut plus hachée avec de nombreuses fautes et quelques tensions. Mais le match a pu aller à son terme.

Sauvenière B 2 - Jambes B 3

Avec ce succès et la défaite de Malonne à Temploux, les hommes de Michaël De Troyer récupèrent la 2e place. Ils ont été surpris dès la 16e, par une rose de Decarpentry. Evrard, sur coup franc, et Barry remettaient les "Bleus" aux commandes. La reprise fut assez disputée et les "Wawas" parvinrent à égaliser par le jeune Destain. Barry, dans les arrêts de jeu, offrait trois points en or aux Jambois.

Moustier B 6 - Salzinnes 2

Paris a ouvert la marque dès la 25e pour les Zèbres. Les visiteurs sont revenus au score à la 32e par Kouogang. À la 38e, Lairin rendait l’avance aux Sambriens. Un doublé du même Lairin portait un coup au moral salzinnois. Paris en profitait encore à deux reprises. Entre-temps, Granville avait édulcoré la note.

Mazy B 2 - Flawinne B 4

Les "Marbriers" leur ont donné du fil à retordre, surtout en seconde période. Dès la 1re, le visiteur Siscot trouvait la lucarne. À la 16e, Boccart doublait la mise flawinnoise. Barras répliquait de suite pour les "Bleus". Sur leur lancée, les Mazyciens rétablissaient la parité par Marlier. Les Gozettis reprenaient leur domination et s’échappaient sur un penalty réussi par Filée et un nouveau but de Siscot

Emines B 2 - Wartet 1 (arrêté)

La rencontre n’a pu aller à son terme. Selon le coach de Wartet, David Truant, le referee présenté par les Bruyérois était "officiel", avant de siffler tout en faveur des Rouges (sic). Retour devant le CP pour la décision finale.