Les Namurois ont terminé leur parcours en beauté

Dans la salle de Perwez, c’est face à Guibertin que les Namurois ont entamé leur marche victorieuse, émergeant de peu lors des deux sets (25-23, 28-26). "On a été super bons en réception dans le premier, ainsi qu’en attaque, que ce soit par les ailes ou le centre. Dans le deuxième, on a compté 7 ou 8 points d’avance, pour finir par gagner de justesse. C’était notre plus gros morceau, en fait", précise le coach namurois, qui bénéficia de quelques bons "tuyaux" de Michel Hourlay pour aborder le deuxième duel du jour, face à Hemiksem. "Il avait vu leur match précédent et m’a refilé deux ou trois filons à exploiter. On a vite pris l’ascendant, pour l’emporter 25-17 et 25-20, sans avoir à dépenser trop d’énergie. Sur base des résultats, on savait qu’un set nous suffirait dans le troisième et dernier match, pour rester en tête. Et Kalken était l’adversaire le moins redoutable. On a remporté le premier set assez aisément (25-18), avant de faire participer tout le monde. On a perdu le deuxième (23-25) et conclu à notre avantage le troisième (15-13)."