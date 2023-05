Rapidement, Corentin Gondry et Nicolas Baïolet se retrouvent en tête. Dans la première difficulté, Nicolas s’échappe et poursuit sa route en solitaire. Si ce dernier est aligné sur la longue distance, son poursuivant est quant à lui sur le petit parcours. Les premières places sont connues. Ils s’imposent tous les deux. "Je ne me suis pas mis en difficulté, raconte Corentin. Une fois le trou fait avec les autres concurrents des 5 kilomètres, je garde et gère mon avance tout en maintenant une certaine allure malgré le dénivelé assez important. Le bilan de ce début de saison est positif, avec trois victoires et une seconde place sur les 4 premières courses." Julien Cresson et Timothée Faillon n’ont d’autre choix que de se contenter des premiers accessits.

Les 200 mètres de dénivelé positif sur la longue distance impressionnent Nicolas, mais ne l’empêchent pas de gagner. "Après s’être isolé avec Corentin, je le lâche dans la première bosse. Je gère ensuite mon avance sur le duo Nanni/Wolf, en chasse patate derrière moi, et je décroche une seconde victoire sur le Challenge", ajoute Nicolas. Antoine Nanni et Bastien Wolf terminent 2e et 3e, à quelques secondes à peine l’un de l’autre.

Chez les dames, Chloé Recloux s’impose sur la petite distance, et Coralie Naveau sur la longue. Moins à l’aise dans les descentes par rapport à Gaud Bouwens, Coralie fait la différence dans les difficultés. "Je parviens à revenir sur la première dame et je me rends compte que je creuse dans les montées. Je m’accroche donc et je parviens à obtenir tant bien que mal la première place. Et je dois bien l’avouer, la fierté de mes enfants présents pour m’applaudir sur la ligne me booste encore un peu plus", raconte la jeune maman.

La prochaine manche du Mémorial Claude Delobbe est prévue le 13 mai à Frasnes, à l’occasion du Jogging des "Leus".