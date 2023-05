"Au regard de la saison régulière, Braine part favori dans cette demi-finale mais les play-off sont une nouvelle compétition et les compteurs sont remis à zéro, souligne le coach gembloutois Marc Mesureur.

L’an passé nous étions l’invité-surprise de ces play-off alors que cette saison ils étaient notre principal objectif. Celui-là est donc atteint mais maintenant que nous y sommes nous ferons tout notre possible pour aller jusqu’au bout. La victoire sur Aubel samedi dernier nous a redonné de la confiance et si les Brainois sont effectivement redoutables, Je suis certain que nous avons les armes pour les contrer, si tant est que nous puissions évoluer à notre meilleur niveau. N’oublions pas qu’après un championnat comme Braine a réussi, à savoir ne pas compter la moindre défaite, la pression est bien plus sur ses épaules et sans doute plus encore chez eux dans une première manche. Que ce soit en défense ou en attaque, les Brainois sont armés mais si nous les accrochons dès le début du match alors la chance pourrait nous sourire. N’oublions pas que nous ne sommes battus que de deux points chez nous".