Dinant B, le champion qui a surpris la P4D

Peu d'observateurs avaient misé sur son groupe à l'entame de la saison. De quoi rendre Kévin on ne peut plus plus fier. "On peut dire qu'on a fait des jaloux dans la série. Mais on peut être fier. Ce titre, nous sommes allés le chercher avec l'aide de personne. Nous étions douzièmes au terme du précédent championnat et nous voici champions. On peut dire que c'est une révolution pour une équipe comme la nôtre. Mais c'est aussi la récompense de tout un groupe. C'est tout simplement génial."

Anseremme, le tournant

"Au départ, nous visions la cinquième ou la sixième place, et éventuellement le tour final, mais humblement. Après avoir perdu à Anseremme lors du premier tour, nous avons commencé à enchaîner les victoire et là, nous avons vu que nous allions avoir un rôle important à jouer", ajoute un entraîneur qui fut souvent sur le terrain et qui a pu compter sur son adjoint Maxime Collet sur le côté. "On ne s'est mis aucune pression, si ce n'est peut-être lors des dix derniers matches. Mais cette pression nous a donné des ailes. Les victoires 5-1 contre Anseremme en février et 0-4 à Anhée ont aussi été des matches charnières dans notre parcours."

Aussi solides l'an prochain

Les joueurs de Kévin Kadima, tributaires de leur équipe A, qui disputera le tour final un échelon plus haut, ne savent pas encore dans quelle division ils évolueront l'an prochain. "Effectivement, nous devrons attendre. Mais ce qui est bien, c'est que nous avons déjà fait des transferts comme si nous allions évoluer en P3. Robin Puche (Feschaux), Bertrand Bouché (Houyet) et Basile Petit (Dinant A), sont annoncés. Si c'est le cas, je pense que nous aurons une équipe pour jouer le bas de la colonne de gauche et, si on reste en P4, nous aurons toujours une équipe pour jouer le titre", termine Kévin Kadima qui, accompagné de son adjoint, sera toujours au poste l'an prochain.

«Rester en P4 ne serait pas un échec»

Avec près de 30 buts marqués cette saison, Colin Drugmand est une figure de proue et un des cadres de l’équipe dinantaise. «Je suis effectivement très heureux, tant de ce dernier match que de notre saison. C’est un aboutissement car on a quand même dû batailler jusqu’au bout pour aller chercher ce sacre, indique le buteur. Ce titre n’était absolument pas l’objectif de début et c’est un peu une surprise… Ce qui rend la fête encore plus belle. Je pointais plusieurs équipes comme Anseremme ou Han-sur-Lesse comme favoris, mais je n’aurais jamais pensé que nous en serions. Personne n’y croyait vraiment si ce n’est quelques supporters et comitards qui avaient dit, après notre défaite à Anseremme, que nous jouerions la tête. Au final, la mayonnaise a bien pris et, quand on regarde dans le rétroviseur, on se rend compte que ce titre est finalement logique. Nous avons travaillé toute la saison et sommes parvenus à enchaîner les résultats. C’est lors des six ou sept derniers matches que nous avons commencé à y croire.»

L’an prochain, Colin Drugmand sera toujours là pour alimenter le marquoir de la citadelle. «L’équipe A commence le tour final la semaine prochaine. Je lui souhaite évidemment le meilleur. Si elle monte en P2, nous pourrions alors évoluer en P3, mais ce ne sera pas du tout un échec si nous devions recommencer en P4 car on s’amuse bien dans ce club, souligne le Dinantais. Ce ne serait pas du tout un souci de rester en P4. Quant à moi, je serai toujours au poste, encore pour une année au moins.»

L'œil du coach

Julien Blaimont : Jeu au pied toujours aussi stratosphérique. Le deuxième meilleur gardien de la série.

Nicolas Blanckaert : Son investissement incroyable lui a permis de recevoir le temps de jeu qu’il espérait. No pain, no gain!

Dylan Bourtembourg : Un joueur de salon, quel régal de le voir dribbler un même joueur trois fois sur la même phase.

Sébastien Dedocq : Papy Sébi aurait mérité une saison sans blessure avant de raccrocher les crampons. Mais finir sur un titre, what else?

Colin Drugmand : Pas besoin d’être rapide, vif ou grand quand on a un mètre d’avance. Pippo Drugmand.

Gilles Drugmand : Le maestro! Dicte le tempo et montre la voie à suivre. Passe-temps et passe-partout en un seul homme.

Léo François : L’homme à tout faire du couloir droit. Aussi bon devant que derrière, dommage les 128 raclettes aux fêtes.

Tom Géonet : Réapparu à Noël, un très joli cadeau pour le groupe et les coaches.

Steve Gilain : Un bon début de saison avant de faire un pas de côté. Mais une nouvelle vie l’attend. Félicitations!

Bertrand Kinif : Petit chat est devenu un grand félin au fil de la saison. Mais ne comptez pas sur lui pour quitter le cocon.

Arvid Lazaron : La P4 lui va à ravir, dommage d’avoir gâché sa carrière en P1 tant d’années!

Jérôme Mahieux : Plus de buts que de kilomètres parcourus! Un casse-tête pour tes coaches…

Kylian Marlier : Un vrai guerrier qui nous a manqué une grande partie de la saison. Obligé de rester pour confirmer!

Bruno Pare : Le gars vient de Tirlemont pour écœurer les attaquants adverses! Juste merci et respect.

Corentin Philippot : «Wesh frérot», ci-mer pour ta saison! Soigne tes blessures pour l’an prochain.

Julien Ramelot : L’ambidextre du groupe, le meilleur back droit et gauche de la série. Il prouvera l’an prochain que la chance n’a rien à voir là-dedans.

Sofiane Réjas : Monsieur météo a gagné en prestance tout au long de la saison. De loin le meilleur gardien de la série.

Thomas Urbain : Revenu au second tour, il a ramené la concurrence qui manquait. Une reprise intéressante à confirmer.

Junior Volckaert : Junior l’imprévisible… Sur le terrain, comme en dehors! Mais quel joueur, quand il arrêtera de crier.

Medhi Wislet : Docteur Jekyll et Mister Hyde.

Maxime Collet : Un véritable ami, un T2 sur le papier, mais un véritable T1! Sans lui, rien ne serait arrivé. Il ne lui a manqué qu’un goal, et des heures de sommeil…

Le comité : Un boulot journalier incroyable! Et un merci particulier à mon père, qui travaille le terrain chaque jour, à Gemechenne ou à la citadelle. Ce titre est aussi pour toi mon père!

Rudy Gillard : Notre délégué en or! Je n’ai jamais connu ça : en P4, les oranges, les bananes, le café, le cacao, etc... tout est prêt dès notre arrivée dans le vestiaire! Et puis un dévouement extraordinaire. Seul bémol : impossible de lui offrir un verre, il va trop vite.

Geoffrey Drugmand : Venu en dépannage cinq fois et résultat… Cinq victoires! Une machine, pour le bien du club. Merci!

Merci à chaque copain qui a participé à la saison : Raph, Basile, Noah, Pilou, Christian, Tof et Victor.