Belgrade trop déforcé

BELGRADE: Debry 2, Vermeiren 2, Andre 4, Vandekerchove 2, Hucorne 16 (2x3), Depouhon 2, Cerquarelli 17 (1x3), Bampolineza 6, Mommer 5 (1x3), Ndiaye.

Privé de cinq titulaires c’est avec une composition d’équipe complètement inédite que Belgrade se présente pour affronter les leaders gantois. Ces derniers prennent le début de match à leur compte pour mener 5-13 après 5 minutes" mais les cadres Belgradois se rebellent et recollent à 19-19 avant de concéder trois points de retard au terme du premier quart-temps.

Certes les visiteurs font la course en tête dans le second quart-temps mais les Namurois restent dans leur sillage et sans une erreur défensive en toute fin de mi-temps l’écart au repos aurait pu être moindre: 31-40 à la pause.

De retour des vestiaires les champions mettent immédiatement la pression et font exploser les visités qui n’ont plus les armes pour rivaliser. Seuls Cerquarelli et Hucorne trouvent le chemin de l’anneau mais l’avance des Gantois à la demi-heure est décisive: 44-68.

Le match plié, le coach belgradois Didier Thémans en profitent pour récompenser ses joueurs de R2 qui finissent le match sans démériter: 56-80 score final.

"Nous avons su donner le change une mi-temps mais quand les Gantois ont haussé le rythme nous ne pouvions rivaliser, reconnaît le coach belgradois. Les joueurs de R2 n’ont pas démérité avec, pour certains, leurs premières minutes de jeu en D3, qui plus est face aux champions de cette année".