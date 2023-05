Les Walhinois sont donc les premiers promotionnaires à inscrire leur nom au palmarès d’une épreuve qui a déjà souvent souri à leur club, ces dernières années. "Chaque fois qu’on y participe, on va jusqu’en finale ou on la gagne. C’est un de nos objectifs chaque saison. On était donc contents de l’intégration des promotions", confiait Michel Hourlay. Son équipe exploita tout son métier, pour juguler les tentatives de rébellions rochefortoises, surtout en début de match et lors du troisième set.

"On a commis quelques fautes à des moments importants, mais c’était une bonne prestation, à laquelle tout le monde a pu participer, relevait le capitaine des seconds de P1, Adrian Revret. Dommage de n’avoir pu accrocher un set, pour nos supporters venus en masse."

Namur C 3 - Anhée A 1

(25-18, 25-15, 20-25, 25-13)

Pour les deux Céline de Namur, Thonnart et Goffinet, cette apothéose avait un goût particulier puisqu’il s’agissait du dernier match de leur carrière. Et elles ont pu quitter leur terrain bougeois avec le trophée. "C’était déjà génial d’être en finale. La gagner une fois de plus, c’est évidemment encore mieux, pour toutes nos anciennes joueuses, déclarait la seconde citée. Jouer devant autant de monde et d’ambiance, ce n’est pas toujours facile. Mais on n’avait aucune pression. On voulait juste en profiter et se faire plaisir."

Bien que poussées par un kop déchaîné, les Anhétoises n’ont pu ajouter la coupe à leur titre. "On est déçus, non pas du résultat, mais parce qu’on n’a pas montré ce qu’on valait, regrettait leur coach, Bastien Lorent. En face, Namur a joué un gros match et on sait que leur équipe n’est pas la même en championnat qu’en coupe. Ici, elles étaient toutes là, avec de l’envie et toute leur expérience. Mais l’objectif premier, on l’avait déjà atteint."

Résultats des jeunes

U11F: Floreffe – Ciney 2-0

U11G: Floreffe – Ohey 0-2

U13F: Floreffe – Romedenne 0-2

U13G: Namur – Floreffe 2-0

U15F: Namur – Tellinam 0-3

U15G: Namur – Floreffe 3-1