Cartes jaunes: Mabika, Delplank, Lambert, Teklak, Gilain, Gall, Tshibay, Defresne.

Carte rouge: Gall (2e jaune, 79e).

Buts: Granville (0-1, csc, 2e), Monamay (0-2, 19e), Defresne (1-2, 91e).

ONHAYE: Verbruggen, Teklak, Granville, Defresne, Lizen, Fastrez, Lambert (46e Gall), Gilain (60e Guerri), Delplank (69e Bodart), Guiot (66e Leclef), Kembi.

SCHAERBEEK: Arrasse, Roisin, Op’T Eynde, Farin, Kinkela, Mapessa, Mabika, Mbenti, Tshibay, Nzinga, Monamay.

Le Crossing, qui entretenait encore l’espoir de se qualifier pour le tour final (et le fut d’ailleurs virtuellement, avant que Tournai ne renverse la vapeur), connaissait un départ rêvé, face à une équipe visitée composée notamment de Verbruggen (goal), Teklak (arrière-droit), Fastrez (milieu) et Delplank (flanc gauche), fêté par le club avant le coup d’envoi. Après un but de ce dernier, annulé pour un hors-jeu que le staff visité ne retrouva pas sur ses images, une incompréhension entre Granville et le jeune gardien onhaytois offrait en effet l’ouverture du score à des Bruxellois bien en jambes. Verbruggen se rachetait en allant chercher le cuir devant Tshibay, mais ne pouvait rien sur la conclusion, presque trop facile, de Monamay, sur une action bien construite sur la droite. Par la suite, Farin loupait une reprise de volée qui aurait pu alourdir la note. "On a pris deux buts évitables, qui ont tout compliqué, relevait Lionel Brouwaeys. Les joueurs se sont mis la pression et ont versé dans une certaine anxiété, alors qu’on avait déjà procédé à des rotations ces dernières semaines. Puis, l’arbitrage s’y est mis. J’avais l’impression que, chaque fois qu’il y avait une faute, on pouvait se prendre une carte. Et nos adversaires, eux, tombaient facilement. Heureusement, tous ces cartons jaunes n’auront aucune incidence sur notre tour final (NDLR: pas plus que les deux dont a écopé Gall, que l’arbitre a même confondu avec… Lizen sur la feuille !) Mais j’ai quand même préféré ne pas prendre le risque de voir l’un ou l’autre se prendre une rouge directe qui, elle, nous aurait pénalisés pour la suite", précisait le T1 walhérois.

Malgré ces remaniements, son équipe se procurait quelques possibilités de revenir, au second acte. Kembi perdait néanmoins son duel avec le portier visiteur, alors que la tentative de Guerri retombait sur la latte. C’est finalement Defresne qui, d’une tête croisée, réduisait l’écart, au départ d’un coup franc. Les Onhaytois, plus frustrés que déçus, ne pouvaient donc éviter une défaite presque anecdotique. Car, dès ce lundi matin, tous se remettaient en ordre de marche en vue du tour final, dont le tirage au sort aura lieu ce mardi, en fin de journée. "Je n’ai pas de préférence, mais j’espère surtout pouvoir évoluer à domicile", concluait "Lio".