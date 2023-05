Devant la grande foule et des kops bouillants, les 22 acteurs ont dessiné un scénario haletant jusqu’au bout, sous la direction avisée de M. Quairia. Avec le CQ Yohan Machu entre les perches, les Brognois entraient mieux dans la partie, face à des Coalisés stressés par l’enjeu. Les Unionistes en profitaient pour s’offrir le premier but, sur une percée de Désirant. La situation s’aggravait encore pour le leader quand le gardien Classe, dernier homme, accrochait l’attaquant brognois. Rouge logique. Les visiteurs reprenaient avec plus de hargne pour tenter d’égaliser. En contre, Maquet était deux doigts de les mettre K-0. La hargne visiteuse finissait par payer. Marlier allait jusqu’au bout de son action et remettait les deux voisins à égalité. M. Quairia devait ensuite stopper la partie durant dix minutes, suite aux fumigènes derrière le but brognois. Dehard puis Libert rataient l’immanquable pour les visités. Ces derniers passaient devant à la 80e, lorsque le capitaine Deprée envoyait une fusée des 30 mètres. Au courage, les Lesvois, toujours par le remuant Marlier, revenaient une nouvelle fois au score et forçaient un test-match contre l’Etoile Taminoise, ce jeudi soir.

Fraire 0 - Florennes 2

Sur un terrain difficile, les "Aviateurs" n’ont pas eu la tâche facile, face à des Frairois, bien regroupés. M. Raskin, sur penalty aux 70e et 88e, allait finalement débloquer la situation.

Falisolle B 10 - Olloy 2

Le marquoir indiquait un score de 3-1 à la pause, avec des buts de Riciputo, Cerfaux et Joeghmans pour les visités et de Husson pour les Ollégiens. C’était 4-1 à la 50e par Riciputo et 4-2 via Abraham à la 56e. Les visiteurs allaient ensuite craquer, ce dont profitaient les Sambriens via Joeghmans (2), Dejaiffe (2), Holtzheimer et Riciputo.

Tarcienne 3 - Somzée 2

Sous la direction d’Alessio Di Padova, les visités prennent le large par Milioni et Leclercq. À la reprise, les Somzéens prennent le jeu à leur compte et en sont récompensés par un but de Bauwens. Corvino rétablit les distances et le but de Massart à la 90e est insuffisant pour les "Rouges".

Et. Tamines 7 - Thy B 1

Les "Étoilés" ont longtemps espéré le titre, au vu des échos en provenance de St-Gérard. Le repos était atteint sur un but d’avance, signé Conti. Plus sereins au second acte, les Rouge et Noir vont empiler les buts par Oostens (3), Declunder, Dumont et Di Cecco.

Clermont 2 - Surice B 4

Les "Fromagers" déflorent la marque par Crusnaire. Vanderlinden parvient à ramener l’égalité. Un doublé de Leurquin permet aux visiteurs de s’échapper. Gego réduit le score, avant de se faire exclure. Le but de Crusnaire scelle le score.

Treignes 0 - Philippeville 3

Les "Étoilés" ont forgé leur succès en première période, par Gemino et Verlaers. La reprise était plus équilibrée et Gemino fixait le score.