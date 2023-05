Un scénario digne de Hitchcock

Du côté lesvois, on ne savait pas s’il fallait être en colère ou pousser un soupir de soulagement. Le match pour le titre a failli tourner au cauchemar chez les voisins de St-Gérard, auteurs d’une belle prestation certes, mais aussi d’une animosité parfois déplacée sur et en dehors du terrain. Manu Delcourt, le T1 lesvois, préférait analyser la prestation de ses hommes. "Nous avons manqué d’impact physique et de présence en milieu de terrain en première période." À dix, les hommes du président Nicaise ont sauvé l’essentiel jusqu’à jeudi, lors d’un test-match qui s’annonce très partagé. Un nouvel épisode qu’aurait voulu éviter Maurizio Lomanto, le coach des "Étoilés". "J’ai longtemps cru que nous pourrions fêter le titre dès dimanche. C’est le foot. St-Gérard a joué le jeu jusqu’au bout." La pression était aussi présente du côté sambrien. "Cela a été mieux après l’ouverture du score", se rassure l’entraîneur des "Rouge et Noir".