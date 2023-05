Celui qui a fait toutes ses classes à Châtelet-Farciennes vient de boucler sa troisième campagne chez les Fagnards. "Après avoir affronté Onhaye, j’avais entendu dire, notamment de la bouche de Luis Defresne et d’Alessandro Guerri, que leur coach avait apprécié ma prestation. Puis, on m’a demandé si je serais intéressé de rejoindre cette équipe. J’ai directement saisi cette opportunité. Onhaye est un club sain, où l’on est bien encadré. Je n’en ai eu que de bons échos. C’est d’autant plus motivant que cette formation joue la tête du classement. Oui, elle pourrait même monter en D2. On verra…", souligne le Gerpinnois, qui peut occuper plusieurs positions. "Je suis le plus souvent en 6, mais je peux également évoluer en 8 et même en défense centrale."

Pour le club onhaytois, qui remercie les dirigeants couvinois pour leur bonne collaboration dans ce transfert, il s’agit de la deuxième arrivée, après le retour aux affaires de Maxime Afflisio, acté voici une semaine.