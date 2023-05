Cartes jaunes: Said, Lacroix, Adib, Cornet.

Carton rouge: Said (22e, 2 c.j.).

Buts: Cornet (0-1, 7e ; 0-3, 30e ; 1-5, 69e), Laloux (0-2, 25e), Pianetti (1-3, 43e), Etienne (1-4, 48e).

AYWAILLE: Deusings (71e Duveau), Evrard, Lacroix, Pirquet (45e Silvestre), Pianetti (45e Porcaro), Famerie (80e Van Der Haar), Fondaire, Delcourt, Adib, Soto Munoz, Roland.

ROCHEFORT: Lentz, Rémy (69e Vanig), Bertrand (24e Thomas), Akwasi, Said, Senga, Monmart, Étienne (57e Leleu), Cornet, Laloux (74e Cherdon), Lazitch.

Rochefort n’avait plus rien à jouer sur le terrain d’Aywaille. Mais les Unionistes voulaient se relever de la débâcle subie face à Libramont (0-2), la semaine dernière. C’est avec conviction que les hommes de Rentmeister entament cette rencontre. L’ouverture du score venait d’une demi-volée de Cornet à la septième minute. Lancés, les Rochefortois ne voulaient pas s’arrêter là. Said venait refroidir les ardeurs des visiteurs en recevant le bristol rouge pour rouspétances. Mais même en infériorité numérique, les Aqualiens ne pouvaient pas lutter. Les occasions s’enchaînaient et Laloux inscrivait le second but lorsqu’il déviait de la tête un coup franc. Dans la foulée, Cornet élargissait son compteur personnel grâce à une tête rageuse servi sur un centre du pied gauche de Senga. Juste avant la mi-temps, Pianetti réduisait l’écart sur une phase arrêtée jouée rapidement, mais le mal était déjà fait pour Aywaille qui ne pouvait lutter face au champion en titre.

Quatre minutes à peine après le retour des vestiaires, Étienne enfonçait le clou et trouvait lui aussi le chemin des filets. Rochefort gérait son avance et Cornet se permettait même d’inscrire son 24e but de la saison en lobant le gardien d’Aywaille qui se retournait pour la cinquième fois.

Mathieu Cornet: "24 buts, c’est formidable"

"On a fait une très bonne entame de match en allant les chercher très haut, commentait Mathieu Cornet, auteur d’un triplé. On est beaucoup passé par les flancs, ça leur a fait mal. C’est dommage pour la carte rouge d’Hicham, car on a dû faire plus de courses. Mais on s’en est sorti. Je suis content d’avoir inscrit mes 22, 23 et 24e buts de la saison, c’est formidable."