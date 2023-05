La lutte d’ouverture de la saison opposant les sociétaires du club philippevillain s’est soldée par la victoire surprise des promus. "Les vieux briscards ont reçu une leçon d’efficacité de jeunes performants dans tous les secteurs, observe Maxime Anciaux." Les jeux sont partagés au premier acte sifflé à 6-7. Le second reprend sur le même canevas. Les "A" multiplient les baraques à l’inverse de leurs hôtes, emmenés par Dooms au pivot, qui opèrent la cassure à 10-12.

St-Servais 9 – Meux 13

Sans leurs footeux B. Dhyne et Joaris, les deux équipes rivalisent au premier time. Bien que distancés à 3-5, les Namurois rétablissent la parité pour mener 7-6 au repos. Le tournant de la lutte survient à 4-5 lorsque Cornille s’occasionne un claquage en frappant outre et cède sa place à J. Dhyne. À la reprise, les Meutis, sous l’impulsion de Zicot et Troonen, alignent cinq jeux de rang avant d’entériner les 2 points. "On a joué malin en livrant dans la devanture, remarquait le président Serge Zicot."

Havrenne 8 – Miavoye 13

Avec Dufour et Mansour souverains au rechas, les visiteurs prennent un départ de choix (0-5) puis s’isolent à 2-7. À la reprise Grégoire remplace Jaumotte dans les rangs visités. Grâce à Frérotte au fond et Hautot à l’envoi, les Rochefortois font meilleure figure et sauvent le point à 6-9. Pairoux et Mansour furent les plus en vue au second acte avec néanmoins le regret d’avoir loupé le carton plein.

Sart-en-Fagne B 8 – Thy 13

Les Sartois n’ont pas reproduit leur prestation initiale en cafouillant dans tous les secteurs. Toujours est-il que les Dubois, Bomblet et autres P. Demoulin filent à 2-7. Delsipée double T. Demoulin à la reprise. Avec Cornet en verve, les visités sauvent in extremis la mise à 6-11.

Purnode 12 – Clermont 13

Les Clermontois, emmenés par leur capitaine Westyn, mènent la danse au premier acte (2-4, 3-5, 5-7). Les "Brasseurs" égalisent à 7-7 avant de connaître un passage à vide (8-11). Les frappeurs Denis, Lurkin et Macor relancent le suspense jusque 12-12 avant de baisser pavillon.