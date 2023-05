Namur et Flawinne en attente...

Si Namur et Flawinne totalisent le même nombre de points, on saura mardi soir qui, des Flawinnois ou des Namurois, sera relégable ou barragiste. En effet, le 16 avril, Spy s’était imposé 2-4 à Flawinne. Mais, pour une question de joueur autorisé ou non (il n’est finalement pas monté au jeu !), le CP a décidé de faire rejouer le match. Pour Arquet B, le gain de la troisième tranche confirme la forme ascendante du groupe. Ce que nie pas son coach Alexis Gambier, qui fêtait le titre de la P1. "Pour l’instant , la saison est réussie à moitié, car notre compétition n’est pas encore terminée. Ceci dit, c’est déjà très bien d’arriver à ce stade du tour final, qui est sans doute une loterie. Mais, au vu de la troisième tranche, on peut dire qu’on est montés en puissance et qu’on est très confiants pour la suite."