Arbitre: Muratore

Cartes jaunes: Paquet, Baudoin, Palate, Peggour, Louagé.

But: Lespagne (1-0 pen., 65e).

BINCHE: Lahaye, George, Louagé, Despontin, Arlsan, Frisanco, Franquin, Sampaoli, Seggour (71e Mba), Lespagne (89e Diarra), Scohy (77e Michez).

MEUX: Paulus, Mazy, Van Hyfte, Boreux, Sleeuwaert, Coquelle (78e Jaspard), Palate, Paquet (63e Gaux), Rosy (78e Smal), Baudoin (75e Dhyne), Moors.

Il y avait déjà comme un petit parfum de fin de saison en suspension dans l’air au Stade Vachaudez qu’avaient rallié les frangins Casto, venus saluer leurs "vieux amis" namurois, dirigeants, staff et joueurs. "Logique quand on a connu tant de bons moments là-bas", confessait Toni, alors que Marco considérait: "Un bon premier quart d’heure de la part de mon ancienne équipe et puis des séquences où l’envie manquait."

Côté binchois, pendant que Jean-Louis D’Acchille conversait avec son successeur, Fabrice Silvagni, Michaël Arslan, le T2, ne cachait pas sa satisfaction: "On peut être content de la prestation, face à une équipe de Meux qui a souvent eu le dernier mot à l’extérieur cette saison. Notre adversaire s’est présenté avec une organisation rigoureuse, ne laissant que peu d’espaces, mais nous avons su contrer leur jeu long. Au vu de la seconde période, je pense néanmoins que notre victoire est méritée. La pièce est tombée du bon côté avec ce penalty et du coup, Meux a voulu s’enhardir, l’occasion pour nous de creuser l’écart mais Paulus s’est interposé, notamment devant Thimothée (Mba). Cela dit, nous avons eu droit pendant très longtemps à un match assez fermé des deux côtés avant que nous puissions faire la différence."

Avec pour toile de fond un tour final que son équipe disputera pour du beurre, le coach Laurent Gomez se montrait aussi réaliste qu’objectif au moment de débriefer cette escapade en terre hennuyère: "Hormis cet envoi sur le poteau en début de match, il a manqué un peu de tout pour revendiquer autre chose qu’une défaite, comme du tempo ou encore un réel désir de révolte une fois ce penalty offert. Dans certaines têtes, l’envie de partir en vacances est déjà bien présente. Les prochaines semaines s’annoncent laborieuses pour ne pas dire plus…"