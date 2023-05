Cartes jaunes: Kouadio, Bukran, Legros, Gillet, L.Fromont, Motte.

Buts: Vestens (1-0, 8e ; 2-0, 34e ; 3-0, 43e ; 4-0, 65e), Kosova (5-0, 75e), Fonteijne (6-0, 78e).

CONDRUSIEN: Minet, Legros, Warzée, Kouadio (75e Gillet), Keinkenberg, Bukran (75e Kosova), Ar. Defays, Vestens, Ax. Defays, Maillard, Godfroid (77e Fonteijne).

SPY: Matriche, Delvigne, L. Fromont, Walgraffe (45e F. Fromont), Kempeneers, Bodart, Lassoie, Francotte, Boujabout (45e Jorand), Sustendal, Motte.

Le coup d’envoi est donné par l’ex-boxeur Alex Miskirtchian, venu donner un coup de main au coach Trimboli, lors du dernier entraînement. Dès la 8e, Kleinkenberg efface la défense et offre un caviar à Vesten: 1-0. Les gars de Hamois font bien circuler le ballon. À la 34e, sur un coup de pied arrêté, Vestens est à la bonne place: 2-0. Juste avant la pause, ce même joueur est encore là pour reprendre un ballon renvoyé par la défense: 3-0. Spy fait rentrer son buteur fétiche. Mais alors que Ar. Defays loupe le quatrième, l’envoi de Delvigne prend la transversale. En face, Vestens, omniprésent, profite d’une nouvelle erreur pour accentuer la note. Avant que Kosova, à peine rentré, ne fasse 5-0. Mais le but qui va soulever les bravos partira du pied de Fonteijne: 6-0. Si les "jeunes" se mettent à marquer. Damien Trimboli était on ne peut plus heureux: "Ce résultat va nous permettre de jouer le tour final. Au fil des mois, mon équipe a gagné en maturité et en solidarité. C’est aujourd’hui un bloc solide". Côté spirou, Eddy Broos ne se montrait pas très rassurant: "On a failli déclarer forfait ! Les joueurs ne sont plus payés depuis plusieurs mois… C’est difficile comme période pas facile pour motiver les joueurs. Le Condrusien a pris l’ascendant psychologique avant la finale. On va essayer de remotiver tout le monde."