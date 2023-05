Si Schor déflore la marque dès la 5e, M. Faye égalise dans la foulée. En vue du repos, Dell’Aquila rend l’avance aux visités. Alors que Moustier tente de revenir dans le coup, les protégés du président Alain Conobert ne plient point et assurent leur succès à la 89e, par Lovenfosse.

Spy B 1 - Arquet B 5

Un succès ou un partage pemettait aux Vedrinois de remporter la troisième tranche.

Au repos, c’était toujours 0-0. Dès la reprise, Arquet imposait ses vues, avec des buts de Wouters et de Jassogne. Sur penalty, Seron pensait relancer les "Spirous". Mais les Namurois ne fléchissaient pas et aggravaient le score via Jassogne (2) et Similon.

Flawinne 4 - Leuze 4

Ce fut un chassé-croisé tout au long de la rencontre. Pourtant, c’était 0-2 à la 5e, par Verwilghen et Pietquin. Sans s’énerver, Flawinne renversait la vapeur par Delsaux (2) et Ajrhourh (3-2). El Hassani et Verwilghen signaient le 3-4, avant que Delsaux ne fixe le score à 4-4.

Taviers 1 - Namur B 1

Alors que le quart d’heure initial venait de sonner, El Khider déflorait la marque (0-1). Taviers mettait tout en œuvre pour éviter la défaite, ce qu’il réussissait à la 64e via Marchal. Malgré ce partage, Taviers jouera le tour final.

Jemeppe 8 - Floreffe 1

Face à la lanterne rouge, Jemeppe n’a pas hésité à enfiler les buts. C’était déjà 5-0 via Legrain, au repos. La suite restait tout à l’avantage des Sambriens, qui aggravaient le score par Piraux et Dethier (2). Pour Floreffe, le seul réalisateur étai Kenfac. Jemeppe disputera également le tour final.

Bossière B 3 - Auvelais 4

Première défaite à domicile pour le champion bossiérois. Le coach visité a certes fait tourner son banc.

Mais cela n’enlève rien au mérite d’Auvelais, qui avait déjà fait le job avant la pause, avec les buts de Wauters (2) et de Rossomme. Si Bossière revenait à 2-3 par Beauraing et Maisin, Rossomme signait le 2-4. Marchal fixait les chiffres à 2-4.

Voilà une belle fin de mission pour le coach sambrien Grégory Dejaiffe, qui officiera à Bioul la saison prochaine.

Rhisnes 5 - Falisolle 0 fft

Pour Rhisnes, le sauvetage fut très simple à aller chercher, vu que Falisolle ne s’est pas présenté. Quant au coach rhisnois, David Badoux, il attend toute sollicitation pour diriger un autre groupe la saison prochaine.

Emines 3 - Ligny B 1

Si Ligny ouvrait le compteur à la 12e par Hammoud, à la 15e, c’était 1-1 via N. Derissen.

En seconde période, Emines gardait le jeu en main et aggravait le marquoir, aux 70 et 88, par N. Derissen et Wautelet.