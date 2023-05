De 7-0, le score passait à 7-1, 9-1 et à 9-2. S. Jamart (4), A. Lombet (2), El Hassani, Gilson et Hubeaux se sont partagé les buts andennais.

Ramillie 5 – Dinant 3

"Si nous nous sommes cherchés en première période, nous avons au moins fait jeu égal après le repos", lance le mentor mosan Olivier Baudelet, privé de pivot, puisque Jérôme Lambotte était suspendu et Meurice blessé à la cheville. Menés 4-0 au repos, les Dinantais recollaient à 4-2 et à 5-3, sur des buts de Weynant (2) et du gardien Delaite.

Verviers 6 – Namèche 2

Les Intéristes ont manqué le coche à 1-2, avant de craquer à dix minutes du terme. "Nous ne sommes pas passés loin d’une possible montée", précise le goleador andennais (41) Stéphane Jamart. El Hassani et Gilson se sont partagé les buts namurois.

Nationale 3BJemeppe 3 – Sambreville 2

Les Jemeppois alignaient Rémi Warnier entre les perches. Le repos était atteint sur le score de 1-1. Menés 1-2, les visités arrachaient les deux points dans les dernières minutes. Barbach, Fabris et Mélotte ont inscrit les buts visités, Cirlincione et Noël, les buts visiteurs. Deuxième, Jemeppe pourrait être appelé à monter en N2.

Piéton 5 – Loyers 8

Les Borussen ont pu compter sur Boutgmi (6), Destrée et Fontaine pour signer un quatorzième succès. Christopher Degeest reprendra du service au Borussia la saison prochaine.

Morlanwelz 7 – Florennes 7

Privés, entre autres, de Collinet, Helson et Zingle, les "Aviateurs" regagnaient les vestiaires sur un partage (3-3). Menés 7-5, ils égalisaient (7-7), avant de bénéficier d’un penalty aux neuf mètres, manqué par A. Delcourt, auteur de 68 buts cette saison. A. Delcourt (4), M. Delcourt (2) et François ont inscrit les buts florennois. La rencontre entre Florennes United et Manage est fixée au vendredi 5 mai, à 21 h.

Nationale 3CMont 6 – Gedinne 6

Menés 2-5 au repos, les Mosans recollaient à 5-6, avant d’arracher le partage sur un penalty aux neuf mètres. Albert (2), Boussifet, Dechamps, Leyssens et Simon ont inscrit les buts visités, J. Fondaire (2), Sohy (2), Coleaux et Joosens, les buts visiteurs.