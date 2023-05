Arbitre: Sayoud

Cartes jaunes: Delooz, Davrichov, Duchesne.

Buts: Tsongo (1-0, 10e) Choisez (1-1, 20e), Gauchet (1-2, 23e ; 1-4, 72e), Thirot (1-3, 34e), Gillard (1-5, 83e), Pratz (2-5, 90e).

COUVIN-MARIEMBOURG: Eugène, Murrone, Tsongo, Deppe, Wackers, Pratz, Magotteaux (79e Chartier), Lebrun (46e Galante), Pérot (75e Goossens), Virgo (46e Duchesne), Davrichov.

AISCHE: Rousseau, De Maeyer, Choisez, Delooz (74e Gillard), Dethier, Gauchet, Joannes, Gécé, Thirot (74e Maisin), Grégoire, Michels (46e Iglicki).

Pour la dernière à domicile, les Fagnards ont leur sort entre leurs mains face à des Aischois qui espèrent encore obtenir une place dans le tour final. Et les "Bleus" débutent de la plus belle des manières ce derby avec l’ouverture du score après dix minutes sur une belle frappe de Tsongo qui ponctue parfaitement un centre de Deppe, le futur Aischois. La réaction des hommes de Jérôme Patris ne se fait pas attendre. En l’espace d’un quart d’heure, ils tuent tout suspense. D’abord Choisez, d’une superbe tête qui s’en va tromper Eugène. Ensuite, trois minutes plus tard, les Fagnards laissent trop d’espaces à Dethier qui sert Gauchet dont sa frappe déviée termine au fond des filets. Alors qu’il a trouvé une première fois le poteau quelques minutes avant, Thirot ne se loupe pas sur le service de Delooz et fixe le score à 1-3 au repos. Menés, les Couvinois dépendent du résultat de Tertre et tout le monde est rassuré en apprenant que les Hennuyers sont menés au repos.

Ce n’est pas pour autant qu’une réaction d’orgueil est visible chez les hommes de Fabrice Lebrun. Ils continuent de subir les assauts des Aischois qui ne doivent pas forcer leur talent pour se déjouer de la défense locale. À la 72e, Gauchet file parfaitement pour s’offrir un doublé.

Le dernier quart d’heure est riche de deux nouveaux buts. Monté au jeu quelques instants auparavant, Gillard profite d’une mésentente entre le gardien mariembourgeois et sa défense pour planter la cinquième rose aischoise. avant que Pratz ne marque à son tour dans les dernières secondes de la partie. Et finalement, malgré le partage entre Tertre et Saint-Symphorien, les Couvinois sont sauvés et empêchent les descentes en cascade dans les différentes séries provinciales. À moins d’une hypothétique rétrogradation de Charleroi B de N1 vers la D2 qui enverrait Couvin aux barrages (face à Herstal, 13e classé en série B).

"Grand respect à mes joueurs"

"Ma mission était de sauver le club et même si c’est par la petite porte, nous y sommes arrivés, se réjouit Fabrice Lebrun. Un grand respect à mes joueurs qui ont honoré leurs engagements jusqu’au bout. C’est la fin d’un cycle ici à Couvin tant pour les joueurs, comme pour moi. Je vais encore me prendre une à deux semaines de repos mais mon intention est d’encore gravir un échelon."

Joel Van Der Noortgate dans le futur staff

La présence des futurs (?) Spirous Geoffrey Nicolas (qui s’est entraîné cette saison avec Couvin) et Nassim Chamkha a été remarquée. Mais le futur noyau devra rapidement prendre forme avec la confirmation de Joel Van Der Noortgate dans le staff. Comme T1 ou T2 ? Rien n’est défini.

Mousquet y croit

"Ce maintien est une bouffée d’oxygène pour le futur, insiste Olivier Mousquet, déterminé à continuer l’activité à Couvin. On espère conserver le maximum de jeunes car ce club est une vitrine pour la région et doit le rester. On attend la suite avec l’audit de la commune sur les comptes mais je reçois énormément d’appels de joueurs intéressés".

Wackers: "Solidaires"

"On termine en beauté notre mission. Nous voulions montrer que nous étions un groupe solidaire. Même si nous avons baissé le nombre d’entraînements, un groupe complet était présent le week-end. J’espère que le nouveau comité trouvera des joueurs pour la D3."

Dethier: "Jusqu’au bout"

"On savait que Couvin allait se battre mais pouvait craquer et c’est ce qui s’est passé. Pour nous, le tour final était encore possible, à condition de quelques résultats favorables."