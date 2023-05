Corrida des Sorcières: Du changement à Lonzée et les frères De Rijdt en forme

Lors du départ, commun, 4 hommes ont pris la poudre d’escampette. Les frères De Rijdt, Mathieu et Thibault, inscrits sur la triple boucle, Damien Libert, également sur le long, et Valentin Grégoire, sur 6,4 km. Avant de participer à la manche du Challenge Delhalle de Butgenbach samedi, Gilles Marchal, aligné sur la boucle unique, a porté haut les couleurs du Groupe Athlétique Gembloutois. Il était le 4e sur la ligne, mais le premier du 3,2 kilomètres. Il s’est imposé avec deux minutes d’avance. "L’organisation était sympa et familiale, comme lors des précédentes éditions, malgré le changement de principe. On conservait le passage côté abbaye et le mur de la Maladrée, même si personnellement, je préfère le style jogging au style corrida, car il offre une vue plus large sur la région", raconte le vainqueur. Sa coéquipière, Coralie Ketele, a décroché quant à elle la victoire dans le classement féminin.

+ Les résultats des 3,2km

Au deuxième passage sur la ligne, Mathieu était seul en tête. Derrière, on retrouvait Damien Libert et Valentin Grégoire, inscrit sur les deux tours. Après sa victoire mercredi dernier à la corrida de Bouge, sur la longue distance, il a remis le couvert et devancé Geoffrey Vanderstraeten et le triathlète Tom Goudemant. Chez les dames, Florence Goffinet a terminé avec une trentaine de secondes d’avance sur Géraldine Minet, autrefois dans l’organisation de l’épreuve lonzinoise.

+ Les résultats des 6,4km

Une boucle plus tard, Mathieu franchissait la ligne à la première place, devant Damien et son frère jumeau Thibault. "Après la première boucle, j’étais seul en tête sans trop forcer. Derrière, aucun peloton, tout le monde courait tout seul. Après 2 boucles, j’occupais toujours la tête. J’ai entamé la 3e boucle un peu plus lentement pour passer la ligne d’arrivée en premier après un peu plus de 33 minutes d’effort." Le podium féminin de la longue distance se composait de Vanille, Tonia et Hélène.

+ Les résultats des 9,6km