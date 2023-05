BONINNE: Mottoulle 0, De Vleeschouwer 0, Delahaut 5 (1x3), Philippe 7 (2x3), L.Lakkerwa 0, Bussman 2, R.Fivet 0, A.Lakkerwa 7, N.Fivet 10 (1x3), Hubaut 33 (1x3), Lemaire 13

Dans une ambiance surchauffée, les Boninnoises ont réalisé l’exploit de battre Braine et par la même occasion de lui ravir la première place ! Suite à l’égalité parfaite entre les deux équipes à l’average particulier avec ce succès de 18 points conquis on the buzzer sur un panier d’Hubaut, c’est l’average général qui prédomine. "Avec la meilleure attaque et la meilleure défense, les filles ont tout raflé ! ", s’exclame le coach Germain Fivet qui peut reprendre la P1 du club avec la tête haute. Malgré un départ très compliqué (2-13), les Namuroises ont trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance et même mener de 24 points à la fin du 3e quart.

"Physiquement, on commence à craquer dans le dernier quart, nous n’avons plus que 14 points d’avance mais les filles ont fait ce qu’il fallait pour aller chercher ce succès de 18 points. Chapeau à elles ! "

Petit regret, cette première place ne donne pas le droit de déclarer Boninne champion surtout qu’elles ne peuvent pas participer aux play-off, bloquer par leur équipe A en R1.

Quaregnon 67 – Loyers 54

1-18, 18-13, 17-11, 11-12

LOYERS: A.Ernoux 10, Dhaens 10, Gailly 4 (1x3), Mathieu 11, J.Ernoux (5 (1x3), Gérard 14

Sans pression et avec le maintien acquis, Loyers s’est défendu avec ses armes mais avec seulement 6 joueuses, le groupe de Nicolas Rassart a manqué de jus pour ponctuer la saison sur un succès.

Les "Rouges" s’inclinent 67-54.