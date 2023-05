Départ réussi pour Mont-Gauthier qui a remporté le derby. Le premier acte fut particulièrement disputé. À deux reprises, les Rochefortois opéraient la cassure, menant 4-2 et 6-4 mais à chaque fois, les Coquis, avec Geuens, au rechas, recollaient pour même virer en tête au repos: 6-7. "On a chaque fois raté le coche de mettre trois jeux d’écart, avec une livrée mauvaise ou un rechas hors cadre au moment décisif", confie Tristan Schmit. En seconde armure, les Bleus se sont davantage appliqués et ont littéralement asphyxié leurs invités pour renverser la vapeur et filer au but sans autre concession. Dooms, auteur de cinq rechas entre les perches a démontré qu’il retrouvait ses sensations. Les Rochefortois ont aussi empoché les quatre jeux montés à la limite. Une belle efficacité.

Maubeuge 13 – Mont-Gauthier 8

Après un début équilibré, Mont-Gauthier opère la cassure à 4-6. "On peut aller au repos, mais, à 15-40, on rate le coche et on relance les Nordistes", reconnaît Tristan Schmit. Maubeuge, avec Devan Cassart en vedette, retrouve en effet des couleurs et renverse la vapeur à 9-6. Sous l’impulsion de Dooms et Tristan Schmit, intraitables au rechas, les Rochefortois refusent d’abdiquer et reviennent à 9-8 avant de craquer. "Au premier acte, on avait davantage fait la différence sur le rectangle mais par la suite, on a été moins performants. Les Nordistes ont aussi allongé le tir pour nous pousser à la faute. On était venu pour un point. C’est donc un beau point avant de recevoir Wieze."

N2

Hamme-Zogge 13 – Aisemont 6

Hamme-Zogge, avec Romain Denis en vedette, faisait la loi sur le rectangle et profitait des envois fautifs des Aisemontois pour prendre le large et mener 7-2 au repos. "On a commis un peu trop d’erreurs sur le tamis", avoue Kévin Bouchat. À la reprise, Gaëtan Gravar prenait le relais de Kindermans et prenait le petit milieu tandis que Romuald Denis retrouvait le grand milieu. Les Gadis répondaient mieux sur le rectangle et revenaient à 8-5. Les Hammois stoppaient la progression visiteuse et approchaient du but à 12-5. Aisemont refusait d’abdiquer et accrochait méritoirement le point, sur un rechas hors cadre local. "L’objectif était de ramener le point. Sans nos nombreuses fautes au service, on aurait dû atteindre les six jeux plus tôt. Hamme a joué plus intelligemment."

Saint-Servais 11 – Genappe 13

St-Servais prenait un départ de choix et s’isolait à 2-0. Les Brabançons haussaient alors le ton sur le rectangle, avec Craenembroek, intraitable en devanture, pour renverser la vapeur et s’envoler à 3-5 et 4-6. Les Namurois corrigeaient le tir, pour recoller à 6-6, avant de céder l’armure à leurs invités: 6-7. Avec Dupont auteur de plusieurs rechas entre les perches, Genappe filait à 6-9 et 7-11. St-Servais multipliait les permutations sur le rectangle, avec notamment Bouchat au fond, Merveille au grand milieu et Scaillet au petit milieu. Des permutations qui n’apportaient rien. Genappe approchait du but à 8-12. Sous l’impulsion de Scaillet et Bouchat, les Namurois entretenaient le suspense à 11-12 avant de baisser pavillon. Genappe totalisait 28 outres pour 9 aux visités.

Brussegem 11 – St-Servais 13

St-Servais a montré deux visages bien différents. Après avoir mené 1-2, les Namurois ont accumulé les fautes au service et à la frappe. Tout bénéfice pour les visités qui ont aligné les jeux pour inscrire 7-2, au repos. "On avait débuté avec les quatre livreurs, précise Arnaud Mathieu. À 5-2, Gaëtan Merveille a cédé sa place à Manu Scaillet pour stopper l’hémorragie sur le rectangle." Un changement qui n’a pas tardé à porter ses fruits après la pause. "Manu a pris le fond, Bouchat a reculé au grand et Everaert au petit milieu. Manu a tout ramené et nous avons aussi corrigé le tir sur le tamis." Menés 10-5, les Namurois ont retrouvé des couleurs à 10-9. Et après avoir concédé un dernier jeu (11-9), les Namurois ont renversé la vapeur pour signer une première victoire, au caractère

Aisemont 13 – Kastel 10

Kastel, qui avait raflé les trois points la veille, prenait un départ de choix pour mener 0-2. Les Gadis veillaient alors à éviter le trio de frappe visiteur et sur des outres de Sylvain Denis, recollaient à 2-2. Plus réguliers sur le tamis, les Bleus prenaient les commandes et s’isolaient, sur les rechas de Kindermans. Deux livrées fautives de S. Denis et une de Kindermans à 40-40, relançaient les Flandriens qui revenaient à 5-4. Aisemont refusait l’égalisation et filait au repos: 7-4. La seconde armure était plus indécise. Les livreurs locaux galvaudaient les quinze sur le tamis et Kastel entretenait le suspense à 8-7 et 9-8. Aisemont, via les excellentes livrées de Bouchat, gardait les visiteurs à distance pour signer une première victoire.

N3 B

Villers-le-Gambon 11 – Presgaux 13

Première armure catastrophique pour les Villersois qui s’alignent avec Meunier au fond, suite à l’absence de Vander Elst. Après avoir concédé le jeu initial, Presgaux aligne les jeux avec Mathieu Fouarge intraitable au grand milieu pour s’envoler à 1-7. "On laisse filer six jeux de 40 partout", lance Jacky Godart. Au second acte, les visités offrent un tout autre visage. "On a joué plus intelligemment et on a davantage ciblé la devanture", souligne Jacky. Les Villersois plus précis au service et plus performants sur le rectangle grappillent les jeux pour revenir à 6-10, et 8-12. Sous l’impulsion de A. Godart et Collignon, les Philippevillains accrochent encore trois jeux avant de baisser pavillon. "On s’est fait peur mais on tient la victoire", confie Damien Fouarge, le foncier visiteur.

Clermont 7 – Fontaine 13

La première armure était particulièrement disputée et les jeux allaient en partage. Fontaine, qui s’alignait sans Porson et Kindermans, blessés, virait en tête au repos. À la reprise, Louis Lawarée cédait le relais à Van Houtte. "Grâce à notre tamis, nous avons réussi à opérer la cassure, souligne Rudy Vleugels, le capitaine visiteur. On a allongé le tir et mis les frappeurs locaux en difficulté." Les visiteurs s’isolaient ainsi à 6-11. Sur une livrée outre de Bastien à 40-40, Clermont sauvait un dernier jeu avant de baisser pavillon. "Au second acte, on a effectué plusieurs permutations sur le rectangle mais sans pouvoir stopper l’envolée visiteuse. Nos invités ont frappé plus fort que nous."

Senzeilles 13 – Warnant 5

Ce duel entre deux ténors, disputé dans le froid, a souri aux Senzeillois qui ont mieux négocié les passages sur le tamis et ont mieux répondu sur le rectangle aux moments décisifs. Les visités s’isolaient d’emblée à 2-0. Warnant, qui devait composer sans Godart (travail) et Droussin, blessé, répliquait et égalisait sur une outre d’Étienne et via Gilon qui poussait Gobron à la faute. Les Jaunes multipliaient les livrées fautives et les Senzeillois en profitaient pour filer à 5-2 et 7-3. Senzeilles plus performant sur le rectangle, s’envolait à 9-3. Etienne et Lecocq permutaient sur le rectangle et les Mosans retrouvaient des couleurs et revenaient à 9-5, pour caresser le point. Sur des outres de Gobron, Charloteaux et Dussard, Senzeilles filait au but.

Vodelée 5 – Planois 13

Après une saison compliquée en N2, Planois a signé son retour en N3B avec un succès à 3 points. "On a été plus régulier sur le tamis et aussi plus performant aux rechas et contre-rechas", résume Claude Roels. Les Biesmois prenaient rapidement le large pour s’envoler à 0-2 et 1-5. Les promus sauvaient un deuxième jeu avant le repos. "À 2-5, on aurait pu faire 3-5, mais on laisse filer un jeu de 40-40", précise Sébastien Mine, le foncier local. Les Frontaliers reprenaient avec Dispa au fond et Mine au grand milieu.

Chez les Biesmois, Haubruge prenait le relais de Close. Geens et Van Nuffelen se déchaînaient sur le rectangle. "Nous avons alors ciblé la devanture ", lance le président biesmois. Vodelée caressait le point à 5-10 mais, Planois plus efficace dans les quinze décisifs, filait au but.