Arbitre: M. Martinez-Anes.

Cartes jaunes: Puerta Lopez, Sprimont, Cappelle, Santarossa, Mathieu, Vanderveeren.

Cartes rouges: Evrard (35e), Sprimont (73e, 2e j.), Winand (88e).

Buts: Pierard (1-0, 2e ; 4-0, 50e), Grégoire (2-0, 3e), Cappelle (3-0, 13e ; 5-0, 52e).

CHEVETOGNE: Evrard, P. Minon, Santarossa (74e Mailleux), Cappelle, Mathieu (74e Dubois), Grégoire, Desille, Puerta Lopez (37e L. Minon), Ergot (61e Simon), De Bona, Pierard.

ÉVELETTE: Lenoir, Baudoin, Hadim (46e Vanderveeren), Delens, Williquet (14e Ntwali), Périlleux, Melery (74e Winand), Monteleone, Horion (80e Jadot), Aarab, Sprimont.

Il n’y avait qu’une seule équipe qui voulait se sauver sur le terrain, dimanche rue des Coccinelles. Guère aidé par le premier forfait de Haversin contre Évelette, Chevetogne a "répondu" à son voisin par un indiscutable et indiscuté 5-0. Les Oheytois ont été insipides durant 90 minutes et n’avaient rien à revendiquer de leur déplacement, si ce n’est d’avoir évité une correction encore plus lourde. "Il y avait une classe de différence. Après 5 minutes, il n’y avait plus de match et on ne devait déjà plus que regarder aux résultats de la D3", reconnaissait le coach visiteur Olivier Cauz.

Déchaînées et bien décidées à finir la saison la tête haute, les Coccinelles faisaient sauter le marquoir après 120 secondes grâce à Simon Pierard, intenable dimanche, et imité dans la minute par Maxime Grégoire, déjà à l’assist sur le 1er but. Chevetogne n’en restait pas là et passait à 3-0 au quart d’heure, d’une première tête de Cappelle. "Les joueurs étaient chauds et ont démontré toute leur motivation en 5 minutes. Il fallait se montrer efficace très vite pour évacuer le stress et c’est ce qu’ils ont fait, se félicitait Régis Diluzolele, heureux de rester en P1. C’était la victoire la plus importante de la saison, mission accomplie !"

Avant la pause, Evrard stoppait Sprimont fautivement hors de son rectangle et recevait la rouge. De Bona enfilait les gants dans un scénario qui faisait bizarrement penser au match aller, où l’attaquant avait déjà pris la place de Gauchet, exclu. "C’était moins stressant cette fois-ci car c’était déjà 3-0 au moment d’aller dans les goals, confie le grand pivot de"Cheve"qui allait tenir le zéro jusqu’au bout et charrier le futur keeper de l’équipe. Alexis (Martinez) doit se remuer s’il veut être gardien n°1 la saison prochaine !" L’infériorité numérique des locaux ne se faisait même pas ressentir et Chevetogne restait au-dessus dans chaque duel et premier sur chaque ballon.

En 2e période, les Cox revenaient aussi déterminées qu’en première. Pierard puis Cappelle s’offraient un doublé pour signer le 4 puis le 5-0. Les exclusions de Sprimont et Winand étaient anecdotiques puisque, déjà à onze, Évelette ne faisait pas le poids.

En plus de fêter son sauvetage, Chevetogne saluait la fin de carrière de Sébastien Santarossa, ovationné à sa sortie. "Ça fait beaucoup d’émotions, avouait Santa. De voir les yeux humides de papa en bord de terrain et d’obtenir le maintien en guise de cadeau." Celui d’Évelette, lui, pourrait bien venir de la Nationale 1… Si Charleroi B s’y sauve, le barrage des treizièmes de D3 n’aura plus lieu d’être, Couvin restant dans cette division et épargnant des descentes supplémentaires aux échelons provinciaux namurois.