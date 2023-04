Disputé sur le terrain en herbe de Loyers (celui de Naninne était indisponible en raison du rallye de Wallonie), le duel voyait les Naninnois se détacher grâce à Hermand et Baugniet. Les Rhisnos renversaient la vapeur avant le repos (2-3) avant de conforter leur avance à la 75e. G. Allard (2), Gilsoul et Rihoux ont inscrit les buts visiteurs.

FCO Namur 0 - Bossière 1

Pour éviter de devoir tenir compte du résultat de Rhisnes, les Unionistes devaient s’imposer en bord de Sambre. Mission remplie au terme d’un match plein et débloqué en toute fin de match par Bernard à la 87e.

Profondev. 0 - Aische B 4

Si les Mosans ont terminé en roue libre, Aische a bien préparé le tour final. Gilbert trouvait la faille à la demi-heure et Shagabudinov doublait la mise à l’heure de jeu. Marteau enfonçait le clou et Gourmet fixait les chiffres. "Excellente prestation de l’arbitre Kevin Gourmet", soulignait Julien Trimboli.

Tamines B 2 - Pt-Waret 7

"Un dernier match sans envie… Je suis dégoûté", regrettait le T1 sambrien Pemba Mayanga, qui ne sera plus coach de Tamines. Preumont a mis les buts locaux, Doupagne (2), Duchene (2), Labye (2) et Demaerschalk, les visiteurs. Les Biwacks étaient coachés par Jean-Philippe Pierre, le successeur de Rudy Anciaux.

Gd-Leez B 0 - Wépion 3

Miler, Merveille et Oubouaziz se sont partagé les buts. "J’avais fait tourner en alignant quelques jeunes éléments, cinq U19 et un joueur de P4", précisait le T1 visiteur Sébastien Mercier.

Lustin 4 - Éghezée 2

José Toyos en Espagne, les Lustinois étaient coachés par Grégory Gilles. Les Éghezéens viraient méritoirement en tête au repos grâce à Poskin (0-1). Plus présent dans les duels, Lustin renversait la vapeur via Notte (1-1), Tonneau (2-1), Robert (3-2) et Diz Villanueva (4-2). Dubuisson avait égalisé (2-2). "Mes joueurs ont terminé la saison 45 minutes trop tôt", regrettait Guillaume Gautier.

Ligny 2 - Malonne 1

Les Grognards viraient en tête au repos grâce à Leruth et Stevens. En lutte pour éviter les barrages, Malonne relançait le suspense via le jeune Hubaux, mais c’était trop tard. "Nous voilà dépendants du résultat de Charleroi B. S’il se sauve, nous serons sauvés", analysait le T1 malonnois.

Jambes 3 - Sauvenière 1

Laadam trouvait vite la faille (2e) avant que Desmet n’égalise (24e). En contre, Lajili rendait l’avance aux siens (37e) avant de tuer tout suspense en 2e période. "Nous sommes heureux d’avoir assuré notre maintien", souriait le T1 local Amet Karadzi, privé de quelques éléments importants.

Mission remplie

«Je dédie cette montée en P1 à mon papa, disait avec émotion le T1 bossiérois Michaël Noël au coup de sifflet final. Je lui avais promis d’accéder à l’élite provinciale. Mission remplie au terme d’une rencontre stressante! Le FCO Namur a joué un match plein. À l’inverse, nous étions un peu tendus et nous sommes tombés sur un Ravignat auteur d’un match incroyable. Cela a été dur émotionnellement.»

Rhisnes se donnera à fond

«Menés 2-0 contre le cours du jeu, nous avons renversé la vapeur avant le repos, expliquait le T1 rhisnois Thomas Nelis. Nous terminons bien la saison. Malheureusement, Bossière n’a pas connu de faux pas. J’aurais préféré que nos adversaires marquent après deux minutes plutôt qu’à la 88e. Ce succès nous permet d’accéder au tour final dans les meilleures conditions. Nous le jouerons à fond et ferons le job jusqu’au bout.»