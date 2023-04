Abdou Boukamir raccroche les crampons à Tamines

L’annonce n’était pas officielle mais, devant le micro de TéléSambre ce dimanche, Abdelillah Boukamir a avoué qu’il raccrochera les crampons à l’issue de cette saison. "Cela fait un petit temps que ma femme me demande d’arrêter, souffle le quarantenaire. Je vais avoir plus de temps pour suivre mon fils qui a intégré les U12 au Sporting de Charleroi. De ma carrière, je retiendrai la montée en D2 avec Nalur. J’ai aussi connu des moments plus difficiles avec des descentes à la clé. Plus que tout, ce sont les rencontres que je n’oublierai pas. J’ai d’ailleurs gardé contact avec des gars comme Mario Fasano, Nadir Sbaa ou Sébastien Cousin." Il lui restait alors à faire la fête avec les vainqueurs du jour, ses copains moncellois. "C’est vrai que l’on se connaît tous."