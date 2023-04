Tom Boonen va découvrir la Skoda Fabia R5

Ce vendredi, la région d’Haversin accueillait les premiers tours de roues du 40e Rallye de Wallonie. Après deux années du côté d’Éghezée, ce tracé d’essai était totalement inédit et permettait ainsi aux riverains de ne pas être impactés à deux reprises. Sur ce tracé de 2.02km parfois gras, parfois sec, le numéro 17 a sans doute déjà attiré la curiosité des amateurs de cyclisme. En effet, le multiple champion de la discipline Tom Boonen prendra le départ du Rallye de Wallonie pour la permière fois. C’est avec une Skoda Fabia R5 du team BMA que le Flandrien a choisi de découvrir le pilotage d’une auto de pointe moderne. Charles Munster, fils de Bernard et présent en soutien à l’équipe, raconte un peu comment le cycliste s’est retrouvé à rouler avec leur bolide tchèque. "Il avait très envie de rouler en Rallye, et il nous a rencontrés. Pour commencer, il a pris part aux Legend Boucles de Bastogne avec une de nos Porsche." Content de l’expérience, Tom Boonen en redemandera très vite davantage. "Il nous a rapidement demandé pour rouler avec une de nos Skoda. On l’a un peu bridé en lui proposant se faire à la conduite d’une 4x4 avec une Lancia Delta Intégrale." Après le Rally van Haspengouw et le Rallye des Ardennes, le champion sur deux roues se sentait prêt à passer à l’étape supérieure. "Après les Ardennes, il nous a dit que c’était bon, qu’il voulait rouler avec la Skoda, et qu’il se sentait pret."