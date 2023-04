Le "derby" pour débuter

En N2, Saint-Servais qui s’est renforcé avec les arrivées de Scaillet, Mathieu et Bouchat, espère monter sur le podium. Les Namurois reçoivent Genappe avant de visiter Brussegem, qui a recruté Lenoir et Evrard, deux ex-Clermontois. "On doit prendre un bon départ, lance Victory Lelièvre. On a davantage de solutions sur le rectangle et désormais on est plus puissant sur le tamis avec quatre livreurs de fond. En fonction du vent, on pourrait miser sur nos livrées pour déstabiliser les frappeurs adverses. On espère engranger quatre points sur six."

En N3 B, débuts délicats pour Warnant qui se déplace samedi à Senzeilles avant de recevoir Mont-Gauthier, lundi. "Dans l’optique de la Balle du Gouverneur, on commence par deux gros morceaux, avoue Carl Dombret. Vu les conditions climatiques, la préparation ne fut pas optimale. On part dans l’inconnu. Samedi, on sera privé de Sébastien Droussin, blessé, et d’Ugo Godart retenu par le travail. Ils seront remplacés par Olivier Gilon et Eliott Lefranc. A Senzeilles on cherchera à engranger le plus vite possible les 6 jeux. Dimanche, face à des Rochefortois renforcés, on visera les deux points, sur notre ballodrome."