De Cecco et Humblet ont pris la tête de la spéciale de Nettine/Mohiville (6.59.2). Ils étaient suivis par la Hyundai de Cherain et Withers (+0.9) et la Polo de Bedoret et Poncelet (+1.2). Les deux Citroën de Potty/Herman (+1.3) et Reynvoet/Verbeke (+4.7) occcupaient la 4e et 5e place.

Derrière, c'est Rouard et Cornet qui pointaient à +5.5 alors que Brüls (+10.7), Mazuin (+17.3) et Delhez (+18.5) suivaient derrière. Pour terminer le top 10, la Citroën de Verstaen et Botson passait à +24.1.

Pour l'occasion, notre journaliste Frédéric De Laminne a pu prendre quelques clichés, les voici.