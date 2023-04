CHEVETOGNE: blessés: Gauchet, Jugnot ; retours: Grégoire, Mailleux, Mathieu, Pierard, Servais ; absent: Sevrin.

ÉVELETTE-JALLET: blessés: Cherif, Jadot, Marino, Ponlot ; suspendus: Ciobanu, Dethinne ; incertain: Ntwali.

Un changement de lettre peut à lui seul résumer la motivation des Coccinelles avant leur duel contre Évelette, un match qui sera le dernier de Régis Diluzolele en tant que T1 mais qui ne doit pas devenir son dernier en P1. "Mon dernier match comme coach principal (NDLR: il deviendra adjoint de Michaël Desille la saison prochaine) , mais sans doute le plus important de notre championnat, admet"Dilu", qui a fêté son anniversaire cette semaine. Ou plutôt commencé à le fêter. J’aimerais pouvoir fêter ça comme il se doit dimanche soir." Par une victoire ou par un partage ? L’un comme l’autre offrirait aux Cinaciens un renouvellement de leur bail parmi l’élite provinciale. "Nous allons jouer les 3 points, pas simplement le nul qui nous suffirait, répond le coach. Cependant, pour une fois, la pression est de notre côté. Ce n’est pas arrivé souvent cette saison car nous avions l’habitude d’être le chasseur, mais nous nous retrouvons dans la position du chassé. Ce qui veut dire aussi que nous avons les cartes en main, en jouant chez nous et avec 2 points d’avance."

Indécise jusqu’au bout, la situation des deux dernières équipes à pouvoir décrocher leur sauvetage en P1 pourrait aussi être influencée par le sort de Couvin-Mariembourg en D3 ACFF. Si les Fagnards se maintiennent à l’échelon national, Chevetogne et Évelette-Jallet seraient sauvés, quel que soit leur dernier résultat de l’exercice. Mais personne ne veut s’en remettre uniquement à cette éventualité. "Nous essayerons d’aller le chercher nous-mêmes, ce maintien", assure Régis, qui vivra un match d’autant plus particulier qu’il fera face à son ami et mentor Olivier Cauz. "C’est pour cela qu’il serait bon de voir Couvin se sauver, parce que ça me permettrait de faire la fête avec mon ami. "

Un point de vue partagé à 100% par son vis-à-vis. "En effet, le scénario idéal serait que les Couvinois se sauvent. Ainsi, nous pourrions célébrer le maintien et de Chevetogne et d’Évelette, le tout en compagnie de mon ami “Dilu”, enchaîne Olivier Cauz. Mais si nous voulons nous sauver sans devoir attendre le résultat de Couvin-Aische, nous devrons tout donner pour l’emporter dans ce match à mille points. "

On notera qu’il s’agira aussi de la der’de Sébastien Santarossa avec les Coccinelles. "Cette fois, c’est confirmé, sourit son entraîneur. À moins qu’il ne faille encore parfois rappeler les anciens la saison prochaine…" Ce que n’aura pas à faire "Dilu" ce dimanche, avec un effectif quasi au complet.