Brandon Dhyne allie le foot à la balle pelote

Outre au jeu de balle, tu as régulièrement joué en duo avec ton frangin Jason au foot à Meux.

Hormis une saison disputée par Jason avec l’équipe de balle de Meux, nous avons quasi toujours joué côte à côte dans les deux disciplines. Par contre cette année, le club a décidé, sans nous concerter, de nous séparer en sélectionnant mon frère en R3. Dommage. Par ailleurs, j’ai toujours combiné le foot avec la balle en gérant au mieux les périodes de chevauchement.

Avec les arrivées des chevronnés Marvyn Lelièvre et de Jordan Charlot, Saint-Servais a-t-il le potentiel pour jouer le titre ?

Les deux frappeurs vont apporter un plus mais dans une série remaniée avec des formations d’autres entités (ESM et Maubeuge) nous partons dans l’inconnu avec de longs déplacements à la clé et un seul derby face à Meux.

Ton meilleur souvenir

J’apprécie la bonne ambiance à Saint-Servais sur et en dehors du terrain avec en exergue la fierté et la joie d’avoir été appelé l’an dernier en N2 à 3 ou 4 reprises.