Balle pelote 2023: un quatuor pour le podium en Promotion

Dans une série réunissant pour la première fois les deux entités namuroises, les équipes partent dans l’inconnu. Meux, vice-champion dans la foulée de son voisin St-Denis, jouera à nouveau le haut du panier d’autant que les Bruyérois aligneront la même phalange."Je signe des deux mains pour revivre la même saison, souffle Baudoin Botilde." Avec le retour de Lelièvre et l’arrivée de Charlot, St-Servais a consolidé la frappe et le service. "Nous avons le potentiel pour viser le titre, lance Victory Lelièvre." Sur la lancée du dernier exercice clôturé à la troisième place, Miavoye, avec le retour du polyvalent Dufour au sein d’un effectif inchangé, sera candidat au podium. "Nous tenterons de reproduire une belle saison tout en favorisant la progression de mon fils Nathan, lâche Damien Pairoux." Sart-en-Fagne A, une valeur sûre, salue le retour de Degrande avec l’ambition de figurer parmi le Top 3. "Notre recrue, qui a connu le N1, apportera son expérience aux plus jeunes, souligne Jérémy De Martin. En transférant le grand milieu Delcourt (Mettet) et les cordiers Cléda (Aisemont) et Scieur (Mettet) Clermont a bonifié la frappe et la livrée." Après une très belle saison avec le statut de promus terminée à la 4e place, nous viserons le top 3, commente Miguel Garin."Parachuté parmi les clubs namurois, Maubeuge jouera son va-tout pour créer l’une ou l’autre surprise. "Nous titillerons les équipes qui désirent jouer le titre, confirme le président Vincent Navaux." Malgré les départs de J. Jaumotte, Halin et Badet ainsi que le retrait de Guyot en R1, Havrenne tentera de racheter une saison en demi-teinte avec l’apport des jeunes Hautot et Lavis et la venue du chevronné Bihay.