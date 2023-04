Rentmeister reste à Rochefort et sera épaulé par un adjoint bien connu

Dans son communiqué, le président Lhoist rappelle son ambition de rejoindre la nationale 1 à court ou moyen terme et de tout mettre en œuvre pour obtenir la licence. Il espère aussi rapidement voir la P2 rejoindre l’élite provinciale. "Et chez les jeunes, où l’engouement ne cesse d’augmenter, l’arrivée de Michel Godefroid en qualité de responsable technique permettra d’améliorer encore notre encadrement et ainsi d’élever le niveau individuel et collectif de chacun de nos affiliés", poursuit Nicolas Lhoist.

Roch4Padel va s'agrandir avec un hall de foot indoor de plus de 800 m2

Mais la reconduction du staff et l’arrivée de Philippe Caserini s’accompagnent d’une autre nouvelle très importante. Elle concerne les infrastructures. "Le club va reprendre les installations de Roch4Padel pour y développer un hall de foot indoor de plus de 800 m2 avec cafétéria, annonce Nicolas Lhoist. On va y construire une extension à côté des cinq terrains de Padel. Un outil fantastique pour toutes nos équipes de jeunes et nos équipes senior. L’ouverture est prévue pour fin octobre." Parallèlement à ce terrain indoor, le projet de l’Académie est toujours sur les rails "grâce au travail au quotidien de notre trésorière Laurence Peigneur, précise le président. Les travaux devraient commencer pour le printemps 2024. Pour rappel, le club portera 12.5% de cet investissement pour un montant avoisinant les 350 000 euros."