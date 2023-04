Pesche, Havelange, Tarcienne, Surice: 4 équipes à éviter les barrages en P2B

Alors que les descendants directs sont connus, 4 équipes doivent encore batailler pour éviter la place de barragiste. Un siège actuellement occupé par Surice, qui doit une revanche à ses supporters après la gifle reçue à Rochefort. " Un seul regret: ne pas avoir fermé le jeu, lance Sébastien Viscardy. Face à Bioul, on se doit de relever la tête et aller chercher les trois points. On doit tout donner pour ne plus avoir de regrets." Les Fromagers seront privés de Henry, en voyage scolaire, et de Leclercq, blessé.