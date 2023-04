P2A: Bossière-Gembloux A pour se faire plaisir et pour faire plaisir à Bossière-Gembloux B

Un titre qui serait synonyme d’accession à la P1… et qui validerait la montée de l’équipe B, déjà championne en P3. Un succès chez les Olympiens du FCO (ou tout autre résultat semblable à celui de leurs poursuivants) leur ouvrirait les portes de l’élite provinciale. Deuxièmes, les Rhisnois n’ont plus les cartes en main. Avec deux points de retard, ils doivent s’imposer à Naninne et espérer un faux pas de leurs rivaux.