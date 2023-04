Onhaye alignera un jeune portier

Onhaye bouclera la phase classique avec un jeune gardien, Jérémy De Vriendt ayant écopé de sa troisième jaune à Aische. Parmi les protégés de ce dernier, figurent Bastien Verbruggen (20 ans) et Lucas Gridelet (16 ans), qui se font la main avec la P2 et la réserve. "Le staff nous communiquera son choix ce samedi", confie le premier cité, qui a déjà côtoyé le noyau A, notamment lors des deux premiers tours de Coupe de Belgique, contre Loyers et Kampenhout. "Et lors de matchs amicaux aussi. Je connais donc un peu l’équipe. Je suis content d’avoir eu l’occasion de jouer à ce niveau, que l’on m’ait fait confiance", ajoute le Dinantais, arrivé voici six ans chez les Walhérois. "C’est Jérémy qui m’avait proposé de le suivre à Onhaye, où il était en train de créer son académie de gardiens. Et je ne pense pas aller voir ailleurs. Je suis bien dans ce club, où j’apprends beaucoup avec mon entraîneur. J’ai évidemment l’ambition d’être un jour titulaire, mais j’ai encore le temps." En attendant, une autre "pige" l’attend peut-être, ce dimanche.