"Nous avons nos cartes en main, enchaîne l’entraineur couvinois, Fabrice Lebrun qui avoue que ça sera difficile émotionnellement ce dimanche. Tant les joueurs que moi-même avons passé pas mal de temps ici à Couvin. Si au début de la reprise de l’équipe, la mission paraissait compliquée, nous avons prouvé que nous valions quelque chose. La défaite ne sera pas interdite mais en cas de succès, on ne devra pas se soucier des résultats des autres concurrents et le travail sera terminé de la plus belle des manières. On en sortira la tête haute." Et la préparation de la réception de Aische a été plutôt sans pression chez les Mariembourgeois. "Nous nous sommes entrainés une grosse heure ce jeudi, puis on s’est réuni tous ensemble pour passer un moment convivial avec un souper fromage et charcuterie qui s’est terminé à minuit." Si Magotteaux et Wackers sont de retour de suspension, plusieurs éléments seront absents pour la dernière sur le synthétique couvinois. "Sobry ressent encore une douleur, Nicolas Deppe est blessé tout comme Gillis tandis qu’Hallaert est en vacances, poursuit Fabrice Lebrun. Les joueurs sont motivés pour aller au terme de la mission."

Mousquet: "Je ne suis pas un magicien"

En dehors des terrains, la situation du club fagnard n’est pas encore claire. Après une réunion mercredi devant la commune où celle-ci demande une inspection par un comptable, les parents ont été - un peu - rassuré ce jeudi. "L’important c’est notre école de jeunes, explique Olivier Mousquet. Mais comme je leur ai dit, je ne suis pas un magicien, qui va d’un coup, résoudre tous les problèmes. Il faudra du temps mais des solutions sont trouvés notamment avec l’équipementier."

Arbitre: Sayoud

COUVIN: Fabrice Lebrun fera une nouvelle fois confiance au jeune Virgo alors que le groupe sera sensiblement le même que contre Uccle. Noyau: Eugene, Galante, Wackers, Duchene, Murrone, Pérot, Virgo, Goossens, Q.Deppe, Davrichov, Tsongo, Pratz, Lebrun, Magotteaux.

AISCHE: Broos, Rousseau, Grégoire, De Maeyer, Thirot, Maisin, Iglicki, Joannes, Gece, Sleeuwaert, Choisez, Gauchet, Delooz, Dethier, Gillard.