Live foot P1: Dernière journée, derniers verdicts

Le titre: Arquet ou Loyers ?

Avec 3 points d’avance sur Loyers, Arquet sera champion dimanche s’il ne perd pas à Flavion-Morialmé, peu importe le résultat de son rival. Par contre, si Loyers gagne face à Dinant et qu’Arquet s’incline, les deux équipes termineraient à égalité de points et avec le même nombre de victoires. Un test-match serait donc nécessaire pour désigner le champion. Test-match qui se déroulerait le jeudi 4 mai sur un terrain neutre encore à désigner.

Le tour final: L’Union Dinantaise ou le Condrusien ?

Pour le tour final, alors que Grand-Leez a rejoint Biesme et Loyers ou Arquet, deux équipes courent encore après la 4e et dernière place qualificative. Elle se jouera entre Dinant et le Condrusien, 50 points tous les deux avant l’ultime journée. Mais en cas d’égalité dimanche, avantage au Condrusien, qui compte un succès de plus que les Dinantais.

Le maintien: Chevetogne et/ou Évelette-Jallet ?

Si Haversin et Andenne basculent en P2, la 14e place reste instable avec le risque qu’elle devienne descendante si Couvin-Mariembourg ne se maintient pas en D3 ACFF. Évelette-Jallet (14e, 23 points) se déplacera à Chevetogne (13e, 25 points). Si Chevetogne ne perd pas, il sera assuré de rester en P1. Et si Couvin se maintient, les Coccinelles et les Oheytois pourront faire la fête ensemble.