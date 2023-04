Lesve, Tamines, Florennes... Le titre au bout du suspense en P4C

Comme son homologue, qui avait pris la succession de Laurent Dimanche en cours de championnat, Manu Delcourt a repris le flambeau de Vincent Collet à Lesve. "Comme scénario, c’est assez spécial", reconnait le Jambois qui a préservé quelques joueurs, victimes de petits bobos, pour présenter le meilleur onze possible. "Je sens les joueurs très chauds pour ce match. Je n’aurai pas besoin de les motiver, c’est certain." Ses troupes sont prêtes à tout donner en espérant ensuite pouvoir faire la fête.

Trois points, c’est tout ce qui sépare l’actuel leader lesvois (69) de ses deux poursuivants, l’Étoile Tamines (67) et Florennes (66), lesquels joueront respectivement face à Thy-le-Château B et à Fraire. L’avantage est donc évidemment à Lesve, mais les Taminois peuvent encore rêver d’un titre en cas d’une victoire de leur part et d’une défaite des Profondevillois. S’ils gagnent et que Lesve partage, les Étoilés auraient droit à un test-match pour le sacre. Quant à Florennes, l’espoir est un peu plus ténu et un succès à Fraire est impératif pour encore croire au départage, mais il faudrait pour cela que les Lesvois soient battus et que les Taminois ne fassent pas mieux qu’un nul.