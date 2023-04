La remarquable saison des filles de Biesme, championnes en P2B

À Biesme, le changement de T1 et l’arrivée de nouveaux éléments ont redynamisé le groupe après deux années covid très compliquées. "Dans l’objectif qui était de base humoristique, nous avons tout mis en place pour être championnes, rappelait le mentor biesmois Alexandre Lozza. Nous avons lutté avec certaines équipes assez coriaces. Plusieurs filles ont abandonné en cours de saison. Nous avons dû constamment nous adapter. Et nous y sommes arrivées."

La saison prochaine au sein de l’élite provinciale, Biesmoise visera dans un premier temps le maintien. "Rester en P1, viser le milieu de classement, garder un maximum de cadres, accueillir d’autres filles expérimentées ayant envie de jouer et tenter d’aller le plus loin en Coupe pour acquérir plus d’expérience sont autant d’objectifs que nous nous fixons."

Sur les 59 buts marqués, Vicky Chiliade en a inscrit 26, Jennifer Driesen 9, Émilie Chiliade 7, Manon Lozza 7 et Flavie Histace 4. Emma Frola, Violaine Malhaize et Célia Pirson ont également contribué à ce joli capital offensif en marquant chacune un goal cette saison. En plus de ses réalisations personnelles, Manon Lozza est aussi à la base de nombreux autres d’entre-eux. "Nous nous sommes battus tous ensemble à chaque match. Nous étions l’équipe à abattre cette année. Nous remercions Nina Nicolas, Julie Godelaine, Célia Pirson et Tiffany Gillion. Cette victoire est aussi la leur, même si elles ont quitté le groupe en cours de saison. Nous remercions également le comité ainsi que Raphaël Dehon, notre président, et notre staff. Grâce à notre équipe première, nous avons lancé les vocations chez les petites qui, normalement, aligneront une équipe U10 100% féminine la saison prochaine", conclut le coach.

Le noyau 2022-2023

Mégane Agozzino, Clara Aubry, Sacha Bayet, Lhoann Beausière, Lara Capelle, Émilie & Vicky Chiliade, Liloo Cobut, Amandine Damay, Jennifer Driesen, Emma Frola, Tiffany Gillion, Julie Godelaine, Flavie Histace, Florine Jacqmain, Ysalinne Julet, Amélie Lamy, Manon Lozza, Violaine Malhaize, Nina Nicolas, Aurore Paquet, Célia Pirson, Gwenaëlle Ricci, Manon Striccelle, Marika Vanderperren.

Les statistiques des championnes

Bilan : 13 victoires et 3 défaites

Meilleure attaque : 64 buts inscrits, dont le 5-0 final par forfait (ex æquo avec Ciney B)

Meilleure défense : 17 buts concédés

Plus gros score à domicile : 8-1 (contre Ciney B le 16 octobre 2022)

Plus gros score à l’extérieur : 2-8 (à Bièvre le 17 septembre 2022)