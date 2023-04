Gembloux change de coach pour sa N2

Audry Frankart, qui avait pris le relais de Janina Fedotova et avait accepté de prolonger à la tête de la N2 dames du club gembloutois, s’est vu signifier par la présidente que cette collaboration s’arrêtait là. Il sera remplacé par Sacha Koulberg, un "nom" de la corporation (ex-Charleroi, Waremme et Anvers, notamment), qui avait pourtant déposé sa candidature pour remplacer Herman Vleminckx comme DT de la Fédération. "Ce que je regrette surtout, c’est qu’on me prévienne aussi tard, alors qu’on avait un accord verbal depuis février. Toute la préparation était déjà faite et l’équipe quasiment aussi. Tout ce que j’ai fait, c’était pour sauver les meubles… Maintenant, c’est sûrement mieux pour eux d’avoir quelqu’un qui sait donner les deux entraînements hebdomadaires. Moi, avec mon autre équipe à Guibertin, je ne savais en faire qu’un, en tout cas dans les horaires prévus. Et je n’en ai jamais manqué un seul", confie le fils de l’ex-président et trésorier gembloutois.