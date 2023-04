Duel à distance entre Biesme B et Philippeville pour le dernier ticket du tour final de P3C

Il y a donc un peu plus de "pression" sur les épaules des Bleus. "Le revers à Rienne est frustrant car nous avons dominé et raté plusieurs occasions. Nous avons tout tenté pour revenir avec les trois points. Dans les derniers instants, Rienne a planté le but de la victoire, rappelle le T1 Jean-François Herpers, qui recevra l’équipe B des Poires. Pesche B a réalisé une belle saison avec des joueurs de valeur qui ont aidé leur équipe A à plus que probablement se sauver. Il faudra donc se méfier!" M. Delaire est incertain ; L. Réfrégier, de retour, tandis que J. Delfosse et T. Minet sont indisponibles.