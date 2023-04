P4D: Dinant B veut savourer et Feschaux sera bien sur le terrain

Annoncé forfait, Feschaux se déplacera bien en terres dinantaises pour ce qui devrait être une belle fête. "J’en ai effectivement eu la confirmation ce vendredi, Feschaux sera bien là. C’est un soulagement pour nous, indique l’entraîneur des leaders, Kévin Kadima qui espère que ses joueurs ne lui réserveront pas de mauvaise surprise lors de cette dernière rencontre. Nous sommes impatients de jouer. Tout en respectant l’adversaire, je pense que nous avons fait le plus dur lors de ce championnat et que rien de fâcheux ne devrait nous arriver lors de ce match, mais il faut tout de même se méfier et rester lucide. L’idéal serait de bien commencer la rencontre et de marquer rapidement comme nous l’avons fait la semaine passée. De cette manière, nous pourrons savourer notre titre et gérer notre match avant de faire une grosse fête après."