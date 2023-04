Même si les objectifs n’auront pas été atteints cette saison, Profondeville veut profiter de son dernier match pour se faire plaisir et fêter ses joueurs en partance, à savoir Gruslin, Herquin et Despeghel. "Nous devons jouer ce match pour nous faire sportivement plaisir et donc, mettre tout en œuvre pour le gagner, insiste le coach, Thomas Dustin. Une victoire nous permettrait d’avoir, au final, une balance en équilibre entre défaites et victoires, mais serait aussi une belle manière de rendre hommage aux trois joueurs qui vont nous quitter. Sans manquer de respect à cette équipe de Braine, qui connaît son sort, chez nous, on se doit de gagner."

Gembloux – Aubel (s. 21 h)

Si les positions sont d’ores et déjà arrêtées, tant pour Aubel, troisième, que pour Gembloux, quatrième, ce denier match aura pour intérêt de se préparer au mieux en vue des play-off. "Même s’il n’y a plus d’enjeu, ce n’est pas un match amical, car après, il faudra essayer de bien rentrer dans les play-off. En ce qui nous concerne, subir un troisième revers d’affilée ne serait pas bon pour le moral, même si les play-off remettent les compteurs à zero, prévient le coach gembloutois, Marc Mesureur. Si Aubel joue le jeu, ce peut être un match de préparation idéal, même si nous ne serons pas au complet. Deblire, Saillez et Ponsard ne seront pas là, mais il semblerait que notre adversaire déplore aussi des absents

RÉGIONALE 2 B

Belgrade B – Belleflamme (v. 20h45)

Pour leur première expérience en régionale, les jeunes belgradois ont répondu aux attentes et ont progressé au fil de la saison. "Même si Cerquarelli, Hucorne et Davreux ont eu un réel impact sur les matchs, les autres joueurs ont joué sur le côté et ont acquis de l’expérience, précise le coach, Didier Thémans. Je suis content de laisser cette équipe entre les mains de Nico Gowenko, grand formateur, et qui travaillera dans la même lignée que la mienne. Sinon, j’espère une victoire ce soir pour finir en apothéose."

Woluwe B – Beez (v. 21h)

Sauvé à deux journées de la fin, Beez a tout de même parcouru une saison avec des hauts et des bas. "Pendant le premier tour, échouer de quatre points ou moins à six reprises a influencé sur notre moral, nous avons manqué de chance, admet le coach, Didier Prinsen. Heureusement, nous avons inversé la tendance lors du second tour avec ce 8 sur 12."

Beez achève le championnat par un déplacement chez le leader Woluwe, et futur adversaire de Natoye en play-off. "Nous allons mettre en place différents types de défense afin d’aider Laurent Costantiello et son noyau à trouver des failles dans ce noyau bruxellois. Entre Namurois, il est normal de se soutenir."

Ph. Gu.