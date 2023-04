L’affiche de l’apothéose masculine a déjà été imprimée, en 2018. "On avait déjà affronté Walhain cette année-là et c’était aussi à Namur. Un match serré, qu’on avait remporté, un peu contre toute attente. Car ils avaient enlevé les deux éditions précédentes et venaient d’être champions pour la troisième saison consécutive. Mais c’est nous qui étions montés, car ils avaient refusé", se souvient Antoine Dumont, qui participera donc au remake ce lundi, comme ses équipiers François Defèche et Logan Nicolas. Mais, cette fois, ce sera face à une Promotion. "On a certes éliminé Ciney au premier tour, mais on les connaissait bien, car ils venaient d’être promus. Walhain a plus d’expérience et n’est pas en haut du classement pour rien. On sait que ce sera difficile. Mais pour nous, c’est un match bonus, qui permettra de nous tester par rapport au niveau promotionnaire, avant d’aller disputer le tour des seconds de P1. On sera malheureusement privés de Gilles Leleu, notre principal ailier, victime d’une entorse la semaine dernière. On espère surtout qu’il sera de retour le week-end suivant..."

Du côté brabançon, Fabian Belemans en sera à sa quatrième finale sous les couleurs walhinoises. "Je pense en avoir gagné deux", confie celui qui fit ses classes à Guibertin, à 24 ans. Et a apprécié l’intégration les promotionnaires dans cette épreuve. "Mais dire qu’on est favoris serait présomptueux. Lesse & Lhomme a fini deuxième de P1 et je me souviens qu’on avait failli perdre à Anhée, le récent champion de l’élite, au premier tour. Qui plus est, je suis blessé au genou et incertain, de même qu’un de nos “4”, blessé à la cheville depuis quelques semaines. Sur une finale, les plus forts sur le papier ne sont pas toujours les meilleurs sur le terrain. Et l’effervescence propre à cette journée peut aussi jouer."

Namur C – Anhée A

Le club de Namur entretient une relation privilégiée avec cette épreuve, lui qui a vu ses deux équipes de P1 soulever le trophée l’an dernier, à Sart-St-Laurent. "Je pense que c’était ma première. Et cela avait été compliqué", rappelle Myrèse Gobert, l’une des plus expérimentées d’un noyau qu’elle qualifie elle-même de “vintage”. "La coupe reste un objectif de l’équipe et le fait que ce soit chez nous renforce évidemment notre envie. Mais on jouera sans pression. Anhée a certainement envie de réussir le doublé, c’est logique. On avait perdu 1-3 en championnat, au terme d’un bon match. Je pense que certains sets avaient été très serrés. On va essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Avec notre groupe et notre schéma habituels. Il n’y aura pas de surprise, ni de renforts venus de plus haut. Ce sont celles qui ont œuvré pendant l’année qui seront là."

"C’est vrai que remporter la coupe serait la cerise sur le gâteau, deux semaines après avoir décroché le titre de P1, enchaîne la passeuse anhétoise, Marine Leroi. On avait des matchs plus lights pour terminer, mais c’est quand même une fierté, d’avoir pu être championnes plus tôt que prévu, grâce à l’équipe B du club. Namur est le tenant de l’épreuve et jouera à domicile. C’est un double avantage, mais peut-être beaucoup de pression aussi. Nous, on veut surtout aller montrer ce qu’on sait faire. On les connaît plutôt bien et on sera au complet. On attend cela avec impatience", s’enthousiasme celle qui a déjà une coupe à son palmarès. "C’était en 2014, avec ma sœur. On avait gagné contre Romedenne au tie-break, dans une belle ambiance, propre à ces finales. Et c’est toujours impressionnant et motivant, de jouer devant autant de monde."

Le programme

Lundi 1er mai, centre sportif de Bouge

9h: U9/0 Floreffe – Ohey ; U9/1 Le Roux – Ohey ; U9/2 Doische – Le Roux

10h: U11F Floreffe – Ciney ; U11G Floreffe – Ohey

11h15: U13F Floreffe – Romedenne ; U13G Namur – Floreffe

12h30: U15F Namur – Tellinam ; U15G Namur – Floreffe

15h: Messieurs Walhain C (Promo) – Lesse & Lhomme B (P1)

17h: Dames: Namur C (P1) – Anhée A (P1)