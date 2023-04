P3A: La troisième tranche en vue pour Arquet B

Pour rappel, quatre autres formations pourraient coiffer la formation vedrinoise: Bossière B, qui a déjà remporté la deuxième tranche et qui est déjà sacré champion, Émines, Rhisnes B et Taviers.

Rhisnes, Flawinne et Namur jouent leur survie

En ce qui concerne le bas de tableau, trois formations (Rhisnes, Flawinne, Namur) vont jouer leur survie en P3. L’équipe la mieux placée pour éviter toute déconvenue est celle de Rhisnes qui totalise deux points de plus que ses concurrents directs. "Si on parvient à prendre les trois points, confie le coach rhisnois David Badoux, on sera définitivement sauvé car on évitera également les barrages et on pourrait terminer à la seconde place de la troisième tranche. Maintenant, il ne faut pas croire que tout est joué même si on sort de très belles prestations. Mais nous avons notre sort entre nos mains."