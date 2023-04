"La saison prochaine sera meilleure" à Loyers

D’autant que les Fleurusiens avaient gagné de onze points dans le Condroz en novembre: "On les connaît bien depuis la montée de R2 et ils sont toujours très motivés contre nous, explique le capitaine cinacien. Ça shoote de partout et ils jouent physique, ça sera une bonne répétition pour les Play-off". Avec le retour de Rémy Lecoutre, Ciney sera au complet

Belleflamme – Loyers (s. 19h)

Éliminé de la course aux PO la semaine passée, Loyers veut tout de même décrocher une dernière victoire: "On ne joue jamais pour perdre et on a à cœur de bien terminer pour lancer la campagne suivante, assure Adrien Bierman. On a abordé la saison avec des attentes, en tant que champions en titre, même si l’équipe avait changé. Au final, on a vécu une année de transition avec les blessures et le changement de coach, Maxence (Gilet) n’ayant eu qu’une semaine de trêve pour installer ses principes. Avec une vraie préparation, la saison prochaine sera meilleure."

Ans – Andenne (s. 20h)

Maitres de leur sort, les Oursons peuvent terminer leur saison sur une note positive chez les derniers du championnat. En cas de défaite, le maintien d’Andenne en R1 dépendra par contre du résultat de Neufchâteau-Verviers dimanche, les Verviétois étant encore une menace avec une victoire de moins et un average positif sur les Andennais.