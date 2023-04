Alessandro Tuscano devancé par… son entraîneur

Il a néanmoins trouvé les ressources pour rester à l’avant. "C’est un peu grâce à Robin Ersnt, qui m’entraîne et est mon partenaire d’entraînement, poursuit Alessandro Tuscano. Quand nous avons été repris, il m’a crié: “Allez gros, accroche, on va aller sprinter” . J’ai quand même dû me refaire une santé pour le final. Mais mes coéquipiers ont su me replacer sur la fin. Un d’entre eux m’a lancé pour le sprint. Je pensais qu’il allait tenir jusqu’à cent mètres de la ligne, mais il a coincé à deux mètres, d’où j’ai dû lancer mon sprint. Je n’en pouvais plus dans les derniers mètres et j’ai été dépassé par quelques coureurs, dont mon copain et entraîneur Robin, qui s’est imposé."

Il sera, ce week-end, sur l’épreuve de Leidaal, avec l’envie de continuer sur cette belle lancée.