Septon veut une revanche après les Ardennes

Revanche à prendre

Sur des routes que l’on annonce nettement plus sèches, Jérôme espère de nouveau pouvoir mener la vie dure au vainqueur des Ardennes, mais aussi prendre sa revanche sur la concurrence. "On aura chacun l’expérience du terrain, on voudra tous les deux bien faire à domicile, avec la même auto. Un élément en ma défaveur cependant, ce sera une découverte de la voiture sur le sec pour ma part."

Jérôme le sait, il devra aller vite pour espérer jouer devant. Sept autres candidats seront en effet de la partie, dont certains avec une grosse expérience du terrain. "Johan Van Den Dries allait très vite l’an passé, Maxime Decock connaît bien sa voiture, mais il est sorti gravement l’année passée, Steve Fernandes est habitué à la Rally2, et je ne connais pas bien les autres mais je ne doute pas qu’ils voudront se mêler à la bataille."

Objectif top 3

En espérant que toutes les étoiles s’alignent, le Durnalien, de nouveau copiloté par François Boussifet, veut croire au podium de classe. "J’espère une belle bagarre, je connais quand même bien le rallye. Il faudra que j’apprenne encore certains rouages de la Peugeot, mais si tout va bien, qu’il n’y a pas de casse, pas de sortie et qu’on arrive au bout des 200 kilomètres chronométrés dimanche, on aura réussi. Si on parvient à être sur le podium de la classe, ce sera encore mieux", conclut un Jérôme Septon confiant.