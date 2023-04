Rochefort fixé vendredi pour Rentmeister

Un UEFA A aux côtés de Rentmeister

En attendant, l’actualité au Parc des Roches, outre le transfert marquant de l’ex-joueur du Standard Corentin Fiore en provenance de la RAAL, c’est la réponse attendue du coach concernant son avenir. "Je pense qu’il va rester comme entraîneur et directeur sportif", lance, optimiste, le président Nicolas Lhoist. Mais sur le banc, aux côtés de Rentmeister, on devrait retrouver un nouvel homme. Un T2 avec le diplôme UEFA A. "À propos de Jeff et de ce nouvel entraîneur, on sera fixé vendredi", ajoute Nicolas Lhoist.

Gosselain dans le viseur

Concernant la future équipe, la venue de Fiore - second renfort qui preste cette année en N1 après Perseo (Visé) -, ne clôture pas définitivement la campagne des transferts. "On va encore chercher un profil offensif", souligne Jeffrey Rentmeister. Et ce profil pourrait conduire à Verlaine où le jeune ailier de 20 ans Nathan Gosselain ne laisse pas indifférent au Parc des Roches.